Съезд руководителей МО стал главной площадкой для диалога властей

Прошедший в Приморском районе съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» стал площадкой для получения информации, обмена мнениями и выработки решения задач, стоящих перед региональной и муниципальной властью.

В работе съезда, собравшем 140 глав районов, городов, городских округов и сельских поселений, а также председателей муниципальных советов, принял участие губернатор области Игорь Орлов.

Стало хорошей традицией проводить в рамках съезда открытый диалог губернатора и представителей органов местного самоуправления. По итогам общения Игорь Орлов дал порядка 20 поручений правительству Архангельской области для проработки и принятия конкретных решений поставленных главами и депутатами вопросов.

— Необходимость такого диалога очевидна, поэтому предлагаю проводить съезд ассоциации более одного раза в год, – предложил Игорь Орлов.

Это предложение было поддержано всеми участниками съезда.

Лучшие муниципальные практики – ориентир для работы глав

Впервые съезд ассоциации Совета глав прошёл не в правительстве Архангельской области, а в одном из муниципальных образований Приморского района.

Его участникам был представлен опыт администрации Приморского района, реализовавшего масштабный проект территориальной оптимизации органов МСУ.

Глава района Валентина Рудкина рассказала о работе с населением, администрациями, депутатами, предварившей принятие решения об укрупнении семи поселений района, а также представила итоги оптимизации.

Интересным опытом поделился глава Виноградовского района» Алексей Таборов. Его доклад был посвящён работе администрации по развитию предпринимательства, активизации местного населения, вовлечения его в деятельность ТОС.

Так, по словам Алексея Таборова, 38 процентов населения района являются участниками территориального общественного самоуправления, на каждый вложенный в общественные проекты бюджетный рубль было привлечено четыре рубля частных инвестиций.

Ассоциация Совета МО объявит конкурс по благоустройству

Теме благоустройства сельских поселений был посвящен доклад главы МО «Березницкое» Устьянского района Татьяны Никоноровой. Она рассказал об опыте взаимодействия администрации поселения, предпринимательского сообщества и совета села в вопросах обсуждения и исполнения правил благоустройства.

По словам директора департамента по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области Натальи Кадашовой, тема благоустройства является очень актуальной для всех муниципалитетов. В связи с этим, ассоциация приняла решения выступить инициатором конкурса по благоустройству среди администраций органов МСУ «Начни с себя».

— Правление ассоциации посчитало, что инициаторами позитивных перемен в благоустройстве территорий должна стать власть. Речь не идет о масштабных проектах, а об элементарных вещах – уборка территории, высадка цветов, ремонт ограждений. В рамках конкурса мы отметим самые благоустроенные здания и территории вокруг них, – пояснила Наталья Кадашова.

Самый «больной» вопрос

Одним из центральных вопросов работы пленарного заседания съезда стал доклад министра здравоохранения региона Антона Карпунова «Совершенствование оказания акушерско-гинекологической помощи в Архангельской области после введения в строй перинатального центра».

Главным итогом ввода в эксплуатацию перинатального центра, оснащённого современным оборудованием и укомплектованного специалистами, должно стать рождение здоровых детей в Архангельской области, – подчеркнул Антон Карпунов.

По итогам обсуждения доклада министра Игорь Орлов дал поручение министерству здравоохранения проработать вопрос финансирования маршрутизации пациенток из категории социально незащищенных из районов области до областного центра.

У ассоциации – новый председатель

На съезде был заслушан отчет председателя правления ассоциации, главы Краснборского района Владимира Рудакова, а также состоялись выборы нового председателя, которым стала глава Приморского района Валентина Рудкина.

Губернатор Игорь Орлов вручил почётные грамоты, благодарности, а также наградил губернаторскими часами лучших представителям местного самоуправлению Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области