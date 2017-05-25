В честь юбилея Поморья с космодрома «Плесецк» запустили спутник нового поколения

25 мая в 9:34 в Мирном состоялся успешный запуск космического аппарата нового поколения на ракетоносителе «Союз-2.1б», приуроченный к 80-летию Архангельской области и 60-летию государственного испытательного космодрома «Плесецк».

Запуск произведён в интересах Министерства обороны России.

Впервые на головной части ракеты – две эмблемы: 80-летия региона и 60-летия космодрома.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, это – дань уважения важнейшему периоду жизни Поморья:

«Область работала, трудилась, отдавала себя, порой в достаточно сложных условиях, чтобы космическая отрасль России успешно развивалась».

Глава региона поблагодарил боевой расчёт и всех, кто участвовал в организации и проведении этого запуска.

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ракетоноситель вывел на околоземную орбиту космический аппарат, все агрегаты работают в штатном режиме.

Он также сообщил:

«Министерство обороны России продолжает работу по наращиванию возможностей космодрома «Плесецк», проводит модернизацию стартовых комплексов. На следующий год запланировано произвести реконструкцию второго стартового комплекса для ракетоносителей «Союз-2» среднего класса, а в период с 2021 по 2025 годы – построить третий пусковой комплекс для ракетоносителя лёгкого класса».

Игорь Орлов и Тимур Иванов отметили, насколько изменился за последние годы облик Мирного. Работа по модернизации социальной инфраструктуры, созданию достойных условий для военнослужащих и их семей – также в числе приоритетов.

Отметим, что в этом году космодром «Плесецк» празднует своё 60-летие, а год назад исполнилось 50 лет, как отсюда был осуществлён первый запуск ракеты-носителя «Восток-2» с аппаратом «Космос-112».

За прошедшие годы со стартовых комплексов самого северного космодрома планеты отправились на орбиту свыше трети всех космических аппаратов мира.

С космодрома «Плесецк» осуществлено более 1 500 пусков ракет-носителей типа «Восток», «Восход», «Молния», «Союз», «Космос-3M», «Циклон-3», «Рокот» и новейших ракет-носителей «Ангара» лёгкого и тяжелого классов, выведено на орбиту более двух тысяч космических аппаратов, испытано более 10 типов ракет-носителей и 11 ракетных комплексов для РВСН.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области