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На сайте правительства области создан портал социальных жилищных программ

19 октября 10:50 Общество Строительство

Специалисты министерства строительства и архитектуры Поморья разместили на сайте правительства Архангельской области портал реализуемых на территории региона жилищных программ для льготных категорий граждан.

Напомним, соответствующее поручение в начале сентября министерству строительства дал губернатор Поморья Игорь Орлов.

Новый портал рассказывает о программах Архангельской области направленных на поддержку нуждающихся в улучшении жилищных условий:

  • «Социальная ипотека»

Механизм реализации мероприятия заключается в предоставлении ипотечных жилищных кредитов сроком до 5 лет, размером до 1 млн рублей по ставке 6 % годовых работникам бюджетной сферы Архангельской области.

  • «Обеспечение жильем молодых семей»

Программа предусматривает оказание финансовой поддержки
в приобретении (строительстве) жилья молодым семьям, нуждающимся
в жилье или улучшении жилищных условий. Поддержка оказывается путём предоставления молодым семьям социальных выплат, размер которых определяется в размере от 30 процентов до 35 процентов от средней стоимости жилья.

  • «Жильё для российской семьи»

Целью программы является поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья.

Целевой группой программы являются граждане в возрасте 25-40 лет, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из установленных программой категорий.

Новый портал жилищных программ размещён на официальном сайте правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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