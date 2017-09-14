Трудовые и студенческие отряды Поморья померятся профессиональными навыками

С 16 сентября по 20 сентября среди молодёжных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области пройдёт первый конкурс профессионального мастерства.

В рамках конкурса будут выявлены лучшие команды среди:

студенческих строительных отрядов по профессии «Маляр»;



студенческих педагогических отрядов по профессии «Вожатый»;



студенческих отрядов проводников по профессии «Проводник пассажирского вагона»;



студенческих медицинских отрядов по профессии «Медицинский работник».



В соревнованиях примут участие 45 человек.

Организаторы конкурса – ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северный государственный медицинский университет, Архангельский техникум строительства и экономики и вагонный участок Архангельск – структурное подразделение Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».



Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.

ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов»