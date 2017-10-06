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Архангельская область нацелена на развитие экономических отношений с Арменией

6 октября 16:00 Международные связи Торговля Архангельск

О необходимости выстраивать прямые и эффективные контакты с регионами, реализации в полной мере потенциала межрегионального сотрудничества и будущих совместных проектах говорили сегодня в рамках VI Российского–армянского форума, который проходит в Армении. 

В торжественном открытии форума приняли участие федеральные спикеры, среди которых министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков. От Архангельской области на форум приехали представители регионального правительства, КРАО, САФУ, предпринимательского сообщества. Всего в форуме принимают участие восемь регионов России. 

По словам президента общественной организации «Международный форум евразийского партнерства» и Союза армян России, посла доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна, работа форума направлена на выявление действенных решений, стимулирующих региональную экономическую консолидацию и развитие инноваций, способствующих увеличению инвестиционных потоков.

По мнению участников стратегической сессии, посвященной межрегиональному сотрудничеству, которая состоялась позже, необходимо развивать не только традиционные производственные кооперации, но и отраслевые, такие как робототехника и биотехнологии.

— Именно по этим направлениям необходимо наладить сотрудничество и обеспечить активное участие. На сегодняшний день и у России, и у Армении есть общая стратегическая задача – вернуть конкурентное преимущество на наших площадках, а сделать это можно только сообща, – отметил директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности  Минэкономразвития РФ Виталий Гудин.

Торгово-экономическое сотрудничество

По данным ФТС России, в январе – июне 2017 года товарооборот между Россией и Арменией составил 726,6 миллиона долларов США, российский экспорт в республику увеличился на 40,3 процента и составил 523,3 миллиона долларов США. При этом российский импорт из Армении вырос на 5,6 процента и составил 203,3 миллиона долларов США.

У Архангельской области также наблюдается рост экспорта. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году объём внешнеторгового оборота между Архангельской областью и Арменией вырос на 36 процентов в первую очередь за счёт увеличения экспортных поставок в Армению бумаги и картона.

В целом в 2016 году внешнеторговый оборот Архангельской области с Арменией составил более 1459,5 тысячи долларов США. При этом экспорт превысил 600 тысяч долларов США, а импорт составил почти 853 тысячи долларов США.

Основными товарами, вывозимыми на территорию Армении в 2016 году, являлись бумага, картон, изделия из них. В Архангельскую область осуществлялись поставки машиностроительной продукции производства Армении.

Межрегиональное сотрудничество

Отметим, что в течение длительного времени Архангельская область, несмотря на свою географическую удаленность, выстраивает дружеские отношения с Арменией по линии межрегионального сотрудничества, дипломатических контактов, двусторонних визитов официальных и деловых кругов.

Последний визит в Архангельск представителей Армении состоялся в сентябре этого года в рамках Маргаритинской ярмарки. Губернатор Игорь Орлов и генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян обсудили вопросы сотрудничества, в том числе идею создания торгового представительства Армении в Архангельске для расширения прямых торговых поставок.

— В рамках форума уже состоялся ряд важных встреч. Накануне мы обсуждали с торговыми представителями двух стран бизнес-миссию Архангельской области в Армению. Принимающая сторона выразила готовность оказать всяческое содействие этой инициативе, помочь с поиском партнеров и оказать дальнейшую поддержку для реализации совместных проектов. Кроме того, нам удалось посетить детский технопарк, где ребята от 12 до 18 лет могут заниматься техническим творчеством. Во времена СССР Армения была своеобразной Силиконовой долиной, и сегодня мы видим, что она много инвестирует в IT-технологии. Поэтому важно проработать возможности совместных проектов в этой сфере и использовать лучшие практики в нашем регионе, – прокомментировал заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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