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Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня

30 марта 17:30 Арктика – территория диалога Арктика Архангельск Спорт Молодежь
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В рамках мероприятий международного арктического форума состоялось подписание знакового для столицы Поморья документа – пятистороннего соглашения о сотрудничестве в развитии парусного и яхтенного спорта и туризма в муниципальном образовании «Город Архангельск».

Свое стремление участвовать в реализации проекта по созданию на территории Архангельска современного яхт-клуба заверили губернатор Игорь Орлов, глава города Игорь Годзиш, директор ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова» Александр Иванов, генеральный директор компании «Промснаб» Ильдар Неверов и генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство» Яков Антонов.

Исторически обусловленный шаг

Соглашение предусматривает, что на базе существующего детского парусного центра «Норд» будет создан современный спортивный комплекс, предназначенный не только для развития юношеского парусного и яхтенного спорта, но и функционирующий как крупный туристический центр для яхтсменов.

Для этого участники проекта намерены осуществить мероприятия по укреплению берега гавани и строительству причальной набережной, оборудованию дополнительных мест для стоянки парусных судов, яхт и катеров, развитию материально-технической базы, созданию необходимой инфраструктуры и благоустройству территорий, находящихся в ведении парусного центра «Норд».

— Знаковым является тот факт, что подписание соглашения происходит в дни проведения форума «Арктика – территория диалога»: российское присутствие в арктических морях имеет исторические корни и в значительной мере связано с Архангельской областью и Архангельском. Именно поэтому культивирование здесь морского дела и парусного спорта носит естественный характер и служит сохранению преемственности поколений мореплавателей, – отметил Игорь Орлов.

Центр притяжения для тех, кто любит море

На сегодняшний день «Парусный центр «Норд» –  единственная детско-юношеская спортивная школа на Северо-Западе России, специализирующаяся на парусном спорте. Она работает в круглогодичном режиме, развивая, в том числе, зимние виды парусного спорта.

Благодаря участию в различных образовательных программах в год здесь проходят обучение более 600 ребят. После модернизации число учащихся увеличится почти в два раза.

— Для города появление яхтенного центра мирового уровня станет прорывным проектом как в сфере туризма, так и в области спорта – детского и профессионального. Мы сможем принимать всероссийские и международные соревнования, обеспечим повышение качества обучения. Это будет центр притяжения для единомышленников, заинтересованных в передаче морских традиций подрастающему поколению и новичкам, – подчеркнул Игорь Годзиш.

В рамках государственно-частного партнёрства

Проект предусматривает привлечение инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

Сейчас речь идет о заключении концессионного соглашения по проекту создания яхт-клуба. Включиться в эту работу готова группа инвестиционных компаний «Севергрупп», в которую входит компания «Промснаб».

— Мы заинтересованы участвовать в создании уникального объекта в российском и мировом масштабе, поддерживать развитие парусного спорта в северных широтах и, разумеется, детского спорта, – пояснил Ильдар Неверов, представляющий компанию «Промснаб». – Достаточно понаблюдать за ребятами, которые увлечены мореплаванием, чтобы загореться этой идеей.

Пресс-служба МО «Город Архангельск»

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