Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня

В рамках мероприятий международного арктического форума состоялось подписание знакового для столицы Поморья документа – пятистороннего соглашения о сотрудничестве в развитии парусного и яхтенного спорта и туризма в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Свое стремление участвовать в реализации проекта по созданию на территории Архангельска современного яхт-клуба заверили губернатор Игорь Орлов, глава города Игорь Годзиш, директор ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова» Александр Иванов, генеральный директор компании «Промснаб» Ильдар Неверов и генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство» Яков Антонов.
Соглашение предусматривает, что на базе существующего детского парусного центра «Норд» будет создан современный спортивный комплекс, предназначенный не только для развития юношеского парусного и яхтенного спорта, но и функционирующий как крупный туристический центр для яхтсменов.
Для этого участники проекта намерены осуществить мероприятия по укреплению берега гавани и строительству причальной набережной, оборудованию дополнительных мест для стоянки парусных судов, яхт и катеров, развитию материально-технической базы, созданию необходимой инфраструктуры и благоустройству территорий, находящихся в ведении парусного центра «Норд».
— Знаковым является тот факт, что подписание соглашения происходит в дни проведения форума «Арктика – территория диалога»: российское присутствие в арктических морях имеет исторические корни и в значительной мере связано с Архангельской областью и Архангельском. Именно поэтому культивирование здесь морского дела и парусного спорта носит естественный характер и служит сохранению преемственности поколений мореплавателей, – отметил Игорь Орлов.
На сегодняшний день «Парусный центр «Норд» – единственная детско-юношеская спортивная школа на Северо-Западе России, специализирующаяся на парусном спорте. Она работает в круглогодичном режиме, развивая, в том числе, зимние виды парусного спорта.
Благодаря участию в различных образовательных программах в год здесь проходят обучение более 600 ребят. После модернизации число учащихся увеличится почти в два раза.
— Для города появление яхтенного центра мирового уровня станет прорывным проектом как в сфере туризма, так и в области спорта – детского и профессионального. Мы сможем принимать всероссийские и международные соревнования, обеспечим повышение качества обучения. Это будет центр притяжения для единомышленников, заинтересованных в передаче морских традиций подрастающему поколению и новичкам, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Проект предусматривает привлечение инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.
Сейчас речь идет о заключении концессионного соглашения по проекту создания яхт-клуба. Включиться в эту работу готова группа инвестиционных компаний «Севергрупп», в которую входит компания «Промснаб».
— Мы заинтересованы участвовать в создании уникального объекта в российском и мировом масштабе, поддерживать развитие парусного спорта в северных широтах и, разумеется, детского спорта, – пояснил Ильдар Неверов, представляющий компанию «Промснаб». – Достаточно понаблюдать за ребятами, которые увлечены мореплаванием, чтобы загореться этой идеей.