На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Игорь Орлов обсудил ситуацию с прохождением отопительного сезона в Поморье.

По состоянию на 20 января, общие запасы угля в Архангельской области составляют 30,2 тысячи тонн. Этого объёма хватит на 32 дня. Запасы мазута в регионе насчитывают 3,89 тысячи тонн, которые рассчитаны на 30 дней.

В целом ситуация с запасами топлива в муниципальных образованиях региона стабильная. Министерство ТЭК и ЖКХ осуществляет ежедневный мониторинг обеспечения горючим районов области.



Что касается крупных городов Поморья, то в Архангельске объемов угля хватит на 37 суток, а мазута – на 21 день. В Северодвинске запасы топлива рассчитаны на 147 суток, в Котласе – на 84.



На контроле министерства ТЭК И ЖКХ остаётся ситуация в Няндоме. По состоянию на 20 сентября, запас топлива на котельных ООО «Соловки Электросбыт» составляет 330 тонн угля. Этого объёма хватит на двое суток. С учётом подвоза 885 тонн топлива по железной дороге запасов угля хватит на пять дней.

— Компании «Соловки Энергосбыт» по-прежнему не удается создать достаточный запас топлива, поэтому министерству ТЭК и ЖКХ нужно в ежедневном режиме отслеживать ситуацию в Няндоме, – подчеркнул Игорь Орлов. – В целом по итогам прохождения отопительного сезона я прошу министерство дать оценку работе ресурсоснабжающей организации и представить документы в контрольно-надзорные органы. Необходимо сделать выводы, почему муниципальное образование не смогло обеспечить стабильное теплоснабжение в осенне-зимний период.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области