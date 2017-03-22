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Автобусы для маломобильных пассажиров направлены в Няндомский и Устьянский районы

22 марта 17:30 Соцзащита Доступная среда Транспорт

Министерство транспорта Архангельской области совместно с муниципальными образованиями приобрело два специальных пассажирских автобуса, предназначенных для перевозки маломобильных граждан. Работать на они будут на межмуниципальных маршрутах Няндомского и Устьянского районов.

В Няндомский муниципальный район закуплен автобус ВСА 3033-97 (на базе ПАЗ), оборудованный задней торцевой дверью для доступа маломобильных групп граждан с нарушениями двигательного аппарата. Он будет передан в МО «Шалакушское», и, после получения лицензии, начнёт курсировать на направлениях Шалакуша–Няндома и Шалакуша–Ступино.

В Устьянском районе будет работать автобус «Газель Некст», оборудованный светодиодными указателями маршрута и аудиоинформатором. Он будет работать на маршруте Кизема–Синики. Данный маршрут не обслуживался с 2014 года, но попоскольку потребность в нём сохраняется, было принято решение о его Финансирование выделено в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» при софинансировании с муниципальными образованиями. Она действует с 2013 года и рассчитана до 2020 года. возрождении.

Также планируется использование специального автобуса на маршруте Кизема–Бородинская, и, возможно, Кизема–Октябрьский.

— Закупка специальных автобусов для маломобильной категории пассажиров была произведена нами впервые. В наших дальнейших планах продолжение закупки подобной техники. В частности, в 2017 году из бюджета Архангельской области на это запланировано выделить 6,2 миллиона рублей, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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