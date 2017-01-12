В Поморье стартует областная игра «История родного края»

В 2017 году исполняется 80 лет со дня образования Архангельской области и 880 лет со дня первого упоминания в исторических источниках населенных пунктов Поморья.



В целях знакомства молодёжи региона с исторической и краеведческой информацией региональный центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую игру «История родного края». Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года.

Игра проводится совместно с районными советами ветеранов и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Команды должны будут найти ответы на 30 вопросов викторины, а затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.

Подать заявку на участие в мероприятии можно по электронной почте: aleksandr_zavernin@mail.ru.

Результаты игры будут подведены в сентябре 2017 года. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области