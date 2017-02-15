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Молодые учителя Поморья участвуют в конкурсе «Педагогический дебют 2017»

15 февраля 16:30 Общество

В Архангельске стартовал очный этап регионального конкурса «Педагогический дебют 2017».

Своими инновационными наработками делятся наставники школ и профессиональных училищ, чей трудовой стаж не превышает четырёх лет.

В заочном отборочном туре приняли участие 44 человека из 15 муниципальных образований области. До решающих конкурсных выступлений было допущено В заочном отборочном туре приняли участие 44 педагога из 15 муниципальных образований областидесять наставников.

В ходе очного этапа молодым педагогам предстоит выступить с презентацией своих проектов, а также принять участие в профессиональной дискуссии.

Конкурс «Педагогический дебют» стал ещё одной площадкой, призванной содействовать в профессиональном росте наставников, которые приходят работать в сферу регионального образования. 

Эту же цель преследует и созданный в Архангельской области Совет молодых педагогов.

В последние годы наблюдается повышение роста интереса к педагогическим профессиям. Так, впервые за последние годы количество выпускников педагогических колледжей и вузов, которые пришли работать в школы и детские 
сады Поморья, превысило отметку в 200 человек. 

Это обусловлено, в том числе, и стимулирующими мерами, которые реализует правительство Архангельской области.

Игорь Скубенко: «Конкурс «Педагогический дебют» стал ещё одной площадкой, призванной содействовать в профессиональном росте наставников»Например, в региональном бюджете предусмотрена выплата молодым педагогам, которые сразу после окончания вуза или техникума приходят работать в систему образования, «подъёмных» в размере 100 тысяч рублей. Существует возможность получения и других выплат.

— Только в прошлом году специальные денежные поощрения в размере от 25 до 200 тысяч рублей были направлены 62 учителям, тренерам-преподавателям, педагогам дополнительного образования и воспитателям региона, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Мы стараемся сохранить и уровень зарплат. Напомню, в этом году объём субвенции, выделяемой муниципалитетам на эти цели, по сравнению с 2016 годом увеличен на 156 миллионов рублей.

Министерство образования и науки Архангельской области

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