В дни проведения международного форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске будет действовать выставка пожарной и аварийно-спасательной техники.

На причальной линии морского-речного вокзала рядом с ледоколом «Новороссийск» будет выставлено самое современное оборудование, которое используют в работе службы спасения Архангельской области, а также их коллеги из других регионов страны, всего около 30 образцов техники.

Одним из самых ярких экспонатов выставки станет многопрофильная установка, разработанная Академией государственной противопожарной службы МЧС России, получившая у спасателей название «арктический комбайн».

Участникам и гостям форума продемонстрируют возможности оборудования по разрезанию льда струей температурно-активированной воды. Автономная установка не требует никаких дополнительных приспособлений, экономична, абсолютно безопасна и может использоваться также в борьбе с обледенением судов.

Агрегат создан на платформе морского 20-футового контейнера, который с помощью грузовика или вертолёта несложно оперативно доставить в любую нужную точку.

— Машина показала большую эффективность в ходе противопаводковых мероприятий прошлых лет при испытаниях по резке льда в районе Котласского моста и на реке Лая, – отметил заместитель руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Юрий Маслянка.

«Арктический комбайн» может применяться и для тушения пожаров, и как независимый альтернативный источник энергопитания. Например, на морской платформе или на полярной станции.

Поморье уже стало арктическим полигоном для тестирования различной спасательной техники и технологий, подчеркнул руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров:

«Наш подход – искать эффективные решения для работы в Арктике. Мы готовы представить свой опыт коллегам из других приполярных регионов, а также руководству страны».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области