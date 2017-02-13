Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Актёр и продюсер Игорь Угольников войдёт в состав Поморского землячества в Москве

13 февраля 13:30 Общество Персоны
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор Игорь Орлов дал интервью председателю Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России (ТРО Союза), генеральному директору телеканала ТРО Игорю Угольникову.

Известный режиссёр, актёр и продюсер привёз на поморскую землю спектакль «Вредные привычки».

Игорь Угольников рассказал главе региона, что имеет самое прямое отношение к Архангельской области: его прадед был расстрелян англичанами на острове 
Игорь Угольников: «Все мои предки родом из Холмогор»Мудьюг, отец родился в Котласе, а корни остальной семьи – в Холмогорском районе.

— Все мои предки родом из Холмогор. Все они служили государству. Отсюда и особое отношение к северной земле, осознание сложностей, характерных для региона, – подчеркнул Игорь Угольников.

— Мне кажется, состав Поморского землячества в Москве непременно должен пополниться знаменитым и уважаемым земляком, – предложил Игорь Орлов.

— Я с удовольствием принимаю приглашение! Это большая честь, – ответил Игорь Угольников.

Во время интервью глава региона поделился впечатлениями от недавнего посещения Земли Франца-Иосифа, рассказал о строительстве дорог и детских садов, планах по наращиванию объёмов добычи рыбы, роли Архангельской области в освоении Арктики, туристической привлекательности Поморья и уникальном северном русском духе.

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРОГоворили об оборонно-промышленном комплексе региона, предстоящем спектакле, картинах, продюсером которых выступил Игорь Угольников («Брестская крепость» и «Батальон»), а также о любимых фильмах губернатора и его отношении к СМИ.

— СМИ – это не только источник информации, но и важнейший инструмент выстраивания отношений власти и общества, который отслеживает и задаёт актуальные направления, создаёт социальный климат, – поделился Игорь Орлов.

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРО. Также в этот день зрители  12 субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации смогут увидеть программы и фильмы холдинга «АТК-Медиа», который заключил партнёрское соглашение с телеканалом Союзного государства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

13 февраля

Актёр и про­дю­сер Игорь Уголь­ни­ков вой­дёт в сос­тав Поморс­ко­го зем­ляч­ес­тва в Москве

8 февраля

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

8 февраля

Игорь Орлов: «Наша задача – сох­ранить сис­тему биб­ли­отек»

8 февраля

Рос­сийс­кий инвести­ци­он­ный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

7 февраля

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

7 февраля

В Лешу­кон­ском капи­таль­но отрем­он­тиро­вали полсотни домов

6 февраля

Севе­род­винс­кая ТЭЦ-2 рабо­та­ет в штат­ном режиме

6 февраля

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

3 февраля

Управля­ющие ком­па­нии Архан­гель­ска под­ключа­ют­ся к реали­за­ции про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

2 февраля

Игорь Орлов: «Юби­лей «Прав­ды Севе­ра» необ­ходи­мо про­вес­ти на дос­тойн­ом уровне»

1 февраля

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля

Кад­ровые обновле­ния в пра­витель­стве области

30 января

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января

Борь­ба с последстви­ями сти­хии тре­бу­ет моби­лиза­ции всех ресурсов

30 января

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

30 января

Общест­вен­ная пала­та и пра­витель­ство регио­на: курс на сов­мест­ную работу

28 января

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

Похожие новости

13 февраля Губернатор

Актёр и про­дю­сер Игорь Уголь­ни­ков вой­дёт в сос­тав Поморс­ко­го зем­ляч­ес­тва в Москве

1 февраля Губернатор

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

28 января Общество

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января Губернатор

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

25 января Губернатор

Луч­шие учё­ные и сту­ден­ты Поморья получи­ли имен­ные губер­нат­ор­ские стипендии

18 января Губернатор

Форум «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» предс­та­вили зару­бежным дип­лома­там

17 января Губернатор

Лес­ные пожар­ные Поморья про­демон­стри­ро­ва­ли образцо­вую под­гот­ов­ку

16 января Общество

Аплод­ис­менты – молодым!

13 января Общество

Талант плюс ответст­вен­ность

22 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Севе­род­винск заслужи­ва­ет самых высо­ких оценок»

18 декабря Губернатор

Глава Поморья отве­тил на воп­росы редак­то­ров район­ных газет

20 января Общество

Мит­ропо­лит Дани­ил пере­дал областным дорож­ни­кам икону Иоан­на Кронш­тад­тско­го

28 декабря Общество

Алек­сандр Поздеев наг­ражд­ён зна­ком отли­чия «За заслуги перед Архан­гель­ской областью»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия