Актёр и продюсер Игорь Угольников войдёт в состав Поморского землячества в Москве

Губернатор Игорь Орлов дал интервью председателю Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России (ТРО Союза), генеральному директору телеканала ТРО Игорю Угольникову.

Известный режиссёр, актёр и продюсер привёз на поморскую землю спектакль «Вредные привычки».

Игорь Угольников рассказал главе региона, что имеет самое прямое отношение к Архангельской области: его прадед был расстрелян англичанами на острове

Игорь Угольников: «Все мои предки родом из Холмогор»Мудьюг, отец родился в Котласе, а корни остальной семьи – в Холмогорском районе.

— Все мои предки родом из Холмогор. Все они служили государству. Отсюда и особое отношение к северной земле, осознание сложностей, характерных для региона, – подчеркнул Игорь Угольников.

— Мне кажется, состав Поморского землячества в Москве непременно должен пополниться знаменитым и уважаемым земляком, – предложил Игорь Орлов.

— Я с удовольствием принимаю приглашение! Это большая честь, – ответил Игорь Угольников.

Во время интервью глава региона поделился впечатлениями от недавнего посещения Земли Франца-Иосифа, рассказал о строительстве дорог и детских садов, планах по наращиванию объёмов добычи рыбы, роли Архангельской области в освоении Арктики, туристической привлекательности Поморья и уникальном северном русском духе.

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРОГоворили об оборонно-промышленном комплексе региона, предстоящем спектакле, картинах, продюсером которых выступил Игорь Угольников («Брестская крепость» и «Батальон»), а также о любимых фильмах губернатора и его отношении к СМИ.

— СМИ – это не только источник информации, но и важнейший инструмент выстраивания отношений власти и общества, который отслеживает и задаёт актуальные направления, создаёт социальный климат, – поделился Игорь Орлов.

Полная версия интервью выйдет в эфир 22 февраля на канале ТРО. Также в этот день зрители 12 субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации смогут увидеть программы и фильмы холдинга «АТК-Медиа», который заключил партнёрское соглашение с телеканалом Союзного государства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области