Патриотические организации Поморья приглашают на конкурс «Герои, живущие рядом»

С 2016 года на территории Российской Федерации в рамках государственной программы по патриотическому воспитанию реализуется проект «Эстафета поколений».

Оргкомитет проекта объявляет о начале конкурса на создание лучших мотиваторов (мотивационных постеров) и видеороликов «Герои, живущие рядом», направленного на активизацию молодёжи в выражении своего отношения к заслугам старшего поколения.



В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов, представители детских и молодёжных объединений патриотической направленности.

Героями творческих работ могут быть земляки разных поколений, прославившие свой регион как защитники Отечества, или проявившие трудовую доблесть, известные и малоизвестные, но являющиеся по мнению участника примером для подражания современной молодежи.

Победители конкурса будут награждены ценными призами и получат возможность принять участие в итоговом семинаре проекта в Москве.

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2017 года на электронный адрес проекта: shevstvo@mail.ru.

Руководитель проекта «Эстафета поколений» – Александра Ванюхова, телефон: +7 912 649-64-45.

Конкурсная документация размещена здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области