Проект территориальной схемы по обращению с отходами разместят в открытом доступе

Такое решение принято по результатам детального обсуждения документа на рабочем совещании под руководством председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева.

Участие в совещании приняли представители региональных министерства природных ресурсов и ЛПК, министерства ТЭК и ЖКХ, агентства по тарифам и ценам.

Отметим, что система обращения с отходами кардинально меняется на всей территории России. Схему действий для регионов определил новый федеральный закон. Прежде всего каждый субъект должен разработать и утвердить свою территориальную схему.

Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, разработка этого документа в Архангельской области проходила при активном участии администраций муниципальных образований, профильных структур региональной власти и представителей бизнеса в сфере обращения с отходами.

— По результатам диалога собраны и учтены предложения по развитию инфраструктуры системы обращения с отходами на территории каждого конкретного муниципалитета, – отметил министр.

В территориальную схему вошли инициативы по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

— В отдельный раздел террсхемы включены предложения по обращению с древесными отходами, – отметил Константин Доронин. – Определено количество площадок для их хранения и перерабатывающих комплексов.

По итогам обсуждения Алексей Алсуфьев поручил направить проект территориальной схемы обращения с отходами на прохождение процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Для этого минлеспрому предстоит согласовать документ с профильными органами власти, после чего минэкономразвития региона разместит проект в открытом доступе на официальном сайте правительства Архангельской области в разделе «ОРВ» блока «Бизнесу».

Алексей Алсуфьев подчеркнул, что процедура ОРВ позволит ознакомиться с документом широкому кругу экспертов, представителей бизнеса, общественных организаций. Любые замечания будут рассмотрены на согласительных комиссиях.

Только после успешного прохождения ОРВ проект территориальной схемы будет представлен на утверждение правительству региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области