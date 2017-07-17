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Выпускники СГМУ успешно прошли первичную аккредитацию

17 июля 16:25 Образование
В этом году в программе первичной аккредитации участвовали 113 выпускников лечебного факультета и 44 – педиатрического
В этом году в программе первичной аккредитации участвовали 113 выпускников лечебного факультета и 44 – педиатрического

Впервые выпускники медицинского университета, сдав традиционные экзамены и получив диплом, прошли процедуру аккредитации. Продемонстрировав на практике свои знания, они получили право на осуществление медицинской трудовой деятельности в первичном звене.

В этом году в программе первичной аккредитации участвовали 113 выпускников лечебного факультета и 44 – педиатрического. В середине июля в торжественной обстановке они получили выписки из итогового протокола аккредитационной комиссии о признании прошедшими первичную аккредитацию по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Молодых врачей с успешным завершением учебы поздравила ректор СГМУ Любовь Горбатова:

«Пройдя первичную аккредитацию, вы получили доступ к профессии и включились в систему непрерывного обучения. Учиться вам предстоит всю жизнь. И каждые пять лет подтверждать свою квалификацию».

Система непрерывного медицинского и фармацевтического образования в России начала работать с 2016 года. Теперь для успешной работы в отрасли специалистам нужно будет регулярно повышать квалификацию, проходить различные курсы и участвовать в конференциях. Аккредитация – одна из составляющих непрерывного образования медиков.

Первичная аккредитация студентов состоит из трёх этапов: тестирование, проверка практических навыков в симулированных условиях и решение ситуационных задач. 

— По заключению врачей-экспертов, входящих в состав аккредитационной комиссии, молодые медики на всех этапах показали достойный уровень знаний, умений, навыков, компетенций, которые пригодятся им в работе. Вас с нетерпением ждут все медицинские организации области! – отметила председатель аккредитационной комиссии, главный врач Архангельской городской поликлиники № 2 Ольга Лузанова.

На сегодняшний день министерство здравоохранения Архангельской области готово трудоустроить 56 врачей-терапевтов и 37 врачей-педиатров в городские и районные больницы.

Напомним, в учреждениях здравоохранения существуют меры социальной поддержки для молодых специалистов: выплата «подъёмных»; единовременные денежные выплаты по программе «Земский доктор»; доплата в течение трёх лет работы; возмещение расходов по оплате коммунальных услуг.  

Как подчеркнула заместитель министра Ольга Тюрикова, в государственных больницах  развит институт наставничества. Рядом всегда будут опытные врачи, готовые помочь и поддержать. Кроме того, перед молодыми докторами открыты возможности профессионального роста, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Процедуру аккредитации уже прошли выпускники по специальности «стоматология», «фармация», «лечебное дело». Сегодня свидетельство об аккредитации получили педиатры. Часть выпускников планирует продолжить обучение в клинической ординатуре.

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