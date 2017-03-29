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Лесопромышленный комплекс Архангельской области – территория роста

29 марта 11:15 Год экологииПослание губернатора-2016 Экология Леспром

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области отчиталось  о ходе реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2014- 2020 годы».

Как отметил на заседании правительства области руководитель регионального минприроды Константин Доронин,  в 2016 году  основные целевые прогнозные показатели госпрограммы достигнуты, многие из них улучшены и перевыполнены.

Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса региона в минувшем году  составил 10,5 млрд рублей. Это в два раза больше прогнозируемого показателя.

Благодаря применению современного оборудования на предприятиях ЛПК области повышается производительность труда. Растет вклад лесного комплекса в социально-экономическое развитие региона. Объем  отгруженных товаров, выполненных работ и услуг перерабатывающих производств  отрасли увеличился и достиг в минувшем году  92,4 млрд рублей.

 Как подчеркнул Константин Доронин,  в 2017 году в области  начата реализация еще нескольких крупных инвестпроектов. Среди них  проект  Поморской лесной компании с объёмом инвестиций порядка 11 млрд рублей и  лесозавода №25, в развитие которого собственники планируют дополнительно вложить 4,5 миллиарда.

Сберечь природу

Особое внимание в 2016 году региональный минпририроды уделил вопросам лесовосстановления. В общей сложности данные работы были проведены на площади более 63 тысяч гектаров. По этому показателю Архангельская область заняла второе место в России.

Как отметил министр,  выполняя задачи, поставленные губернатором Игорем Орловым, в ближайшее время регион сможет полностью обеспечить себя необходимым количеством посадочного материала. Работники семеноводческого комплекса Устьянской лесной компании в 2017 году планируют вырастить 6 млн саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой. Исходя из этого, можно говорить о том, что объемы лесовосстановления в области будут только расти, повысится качество работ.

Наряду с деятельностью по восстановлению лесных богатств среди  приоритетов регионального ЛПК Константин Доронин отметил организацию мониторинга и  охрану лесов от пожаров, рациональное использование природных ресурсов, в том числе путем  развития в регионе  производств по глубокой переработке древесины, а также создания в отрасли новых современных рабочих мест.

Рассмотрев отчет о реализации в 2016 году государственной программы развития лесного комплекса Архангельской области, правительство региона признало деятельность министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области эффективной.

В ходе обсуждения проекта решения председательствующий на заседании первый заместитель губернатора региона Алексей Алсуфьев обратил внимание на важность жесткого контроля со стороны сотрудников областного минлеспрома за обеспечением арендаторами качественного лесовосстановления, а также взаимодействия всех заинтересованных ведомств в деле выявления фактов незаконных рубок и привлечения к ответственности черных лесорубов.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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