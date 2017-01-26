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Путешествие сказки: спектакль «Варвара-краса, длинная коса» набирает популярность

26 января 14:10 Туризм
Фрагмент спектакля
Фрагмент спектакля

С 21 декабря по 16 января на новогоднем театрализованном представлении «Варвара-краса, длинная коса» в Северном хоре и на других площадках Архангельска побывало около четырёх тысяч зрителей. 

«Варвара-краса, длинная коса» – это волшебное, сказочное путешествие, от которого в восторге не только юные зрители, но и их родители.

Ещё не успев войти в зрительный зал, ребята переносятся в волшебную страну, чтобы спасти символ Нового года, ёлочку, которую Чудо-Юдо утащило в свою подземную вотчину. Там они помогают навести порядок в Еремеевом царстве, найти царской дочке Варваре-красе достойного жениха и, конечно же, вернуть на праздник ёлочку.

Представление «Варвара-краса, длинная коса» – это продолжение проекта «Сказки Северного хора». Ежегодно в репертуаре коллектива в канун Нового года  появляется очередная волшебная история. Каждая сказка Северного хора – музыкальна и неповторима. Во время театрализованного представления «Варвара-краса, длинная коса» ребята могут услышать игру на дудке, рожке, бубне и балалайке, а также старинные русские народные напевы. 

Но и на этом сказка не заканчивается. Увидеть представление можно будет в феврале и марте 2017 года. Сказка «Варвара-краса, длинная коса» пройдёт: 

  • 27 января в 14:00 в ДК посёлка Уйма;
  • 3 февраля в 10:00 в КЦ «Бакарица»;
  • 10 февраля в 11:00 в Ясненском культурном центре (посёлок Ясный) и в 15:00 в ДК села Карпогоры;
  • 13 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Маймакса»;
  • 15 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Северный»;
  • 13 марта в 10:30 и 13:30 в Ломоносовском ДК.

Министерство культуры Архангельской области

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