Путешествие сказки: спектакль «Варвара-краса, длинная коса» набирает популярность

С 21 декабря по 16 января на новогоднем театрализованном представлении «Варвара-краса, длинная коса» в Северном хоре и на других площадках Архангельска побывало около четырёх тысяч зрителей.

«Варвара-краса, длинная коса» – это волшебное, сказочное путешествие, от которого в восторге не только юные зрители, но и их родители.



Ещё не успев войти в зрительный зал, ребята переносятся в волшебную страну, чтобы спасти символ Нового года, ёлочку, которую Чудо-Юдо утащило в свою подземную вотчину. Там они помогают навести порядок в Еремеевом царстве, найти царской дочке Варваре-красе достойного жениха и, конечно же, вернуть на праздник ёлочку.



Представление «Варвара-краса, длинная коса» – это продолжение проекта «Сказки Северного хора». Ежегодно в репертуаре коллектива в канун Нового года появляется очередная волшебная история. Каждая сказка Северного хора – музыкальна и неповторима. Во время театрализованного представления «Варвара-краса, длинная коса» ребята могут услышать игру на дудке, рожке, бубне и балалайке, а также старинные русские народные напевы.

Но и на этом сказка не заканчивается. Увидеть представление можно будет в феврале и марте 2017 года. Сказка «Варвара-краса, длинная коса» пройдёт:

27 января в 14:00 в ДК посёлка Уйма;

3 февраля в 10:00 в КЦ «Бакарица»;



10 февраля в 11:00 в Ясненском культурном центре (посёлок Ясный) и в 15:00 в ДК села Карпогоры;



13 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Маймакса»;



15 февраля в 10:30 и 13:30 в КЦ «Северный»;

13 марта в 10:30 и 13:30 в Ломоносовском ДК.

Министерство культуры Архангельской области