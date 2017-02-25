Минздрав проведет проверку по факту неоказания помощи пострадавшей от ДТП в Архангельске

Напомним, сегодня в Интернете появилось видео с камеры авторегистратора, на котором автомобиль скорой помощи проехал мимо места ДТП, в котором пострадала архангелогородка.

Водитель «Renault Logan» сбил женщину на пешеходном переходе. Наезд произошёл на съезде у Кузнечевского моста недалеко от МЖК «Соломбала». Машина скорой помощи проехала мимо через несколько секунд после аварии, о чем свидетельствует видео авторегистратора свидетелей ДТП.

К счастью, пострадавшая отделалась ушибами. Как выяснилось, вызова скорой помощи на место происшествия не потребовалось, сама женщина за медицинской помощью не обращалась.

По предварительной информации, 29 бригада скорой помощи направлялась с пациентами в седьмую городскую больницу. По словам водителя, он не заметил ДТП, тем более, что перед медицинским автотранспортом ехал грузовик, а само происшествие с момента наезда до того, как женщина самостоятельно встала с проезжей части, заняло всего несколько секунд.

Бокового обзора в салоне машины нет, поэтому врач просто не мог видеть, что происходит на улице.

— По данному факту сейчас проводится внутренняя проверка. Изучаются данные видеорегистраторов, будут собраны объяснительные с сотрудников бригады скорой помощи, — сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.

По словам министра, существует определённый регламент действий бригады скорой медицинской помощи в подобных случаях.

— Решение принимает врач. Если на борту скорой, к примеру, пациент с инфарктом, то машина не будет останавливаться. Медработник по рации должен передать фельдшеру о месте происшествия, чтобы тот вызвал другую скорую. Если же бригада скорой возвращается с вызова, она обязана остановиться и оказать помощь, – пояснил Антон Карпунов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области