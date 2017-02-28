Открыт конкурс на стипендию от регионального министерства культуры

Министерство культуры Архангельской области проводит конкурс на присуждение стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в 2017 году.

Заявки принимаются до 17:30 7 марта 2017 года в региональном министерстве культуры.

В перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, входят заявка, заверенная выписка из решения представляющей организации о выдвижении соискателя на присуждение стипендии, копии документов, подтверждающих наличие у соискателя государственных наград федерального и регионального уровней, ведомственных наград, почетных и иных званий, премий в сфере культуры и искусства.

Соискателями могут стать участники выставок, фестивалей, смотров, проектов, культурных акций, международных, всероссийских, региональных конкурсов, которые состоялись в течение года с даты объявления конкурса.

Стипендии начисляются ежемесячно в размере минимального размера оплаты труда.

Подробнее с перечнем документов можно ознакомиться на сайте министерства культуры в разделе «Справочник документов».

Министерство культуры Архангельской области