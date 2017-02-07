Суперкомпьютеры в науке и жизни: в САФУ открылась научно-практическая школа

В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова начала свою работу VIII международная молодёжная научно-практическая школа «Высокопроизводительные вычисления на grid-системах».

Как отметил на открытии министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, решение прикладных задач на современных вычислительных системах – одно из самых перспективных направлений в сфере ИТ.

– Уверен, внедрение таких вычислений в государственное управление позволит более оперативно и эффективно принимать управленческие решения, направленные на повышение качества жизни жителей области, – подчеркнул глава ведомства.

Участники школы рассмотрят самый широкий круг вопросов, посвященных многопроцессорным вычислительным системам, их архитектуре и технологиям. В программе – лекции ведущих российских и зарубежных специалистов, мастер-классы и молодежная конференция. Для преподавателей организованы курсы повышения квалификации.

Стартовала школа с лекции заместителя директора научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Воеводина «Будущее вычислений: от мобильных платформ до экзафлопсных суперкомпьютерных систем».

Лекции и мастер-классы продолжатся до 11 февраля.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области