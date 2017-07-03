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Робототехника: от детского увлечения – к реальной экономике

3 июля 11:15 Образование Инновации

Перспективы развития робототехники как в рамках детского научно-технического творчества, так и в программах вузов и в инновационном бизнесе обсудили в правительстве Архангельской области. Инициатором дискуссии стало министерство экономического развития региона.

Участие во встрече приняли представители образования и науки, крупных промышленных предприятий, предприниматели.

Сегодня в регионе активно развивается инфраструктура обучения детей робототехнике. Уже сейчас она обеспечивает определенную преемственность – детское увлечение, начавшееся в центрах научно-технического творчества на занятиях для самых маленьких, может быть подхвачено и развито в рамках школьной программы. Прекрасным примером является архангельская гимназия № 24, где робототехника уже не один год входит в число обязательных предметов.

Следующий уровень – профильные специальности высших учебных заведений. В Архангельской области это программы, предложенные Высшей школой информационных технологий и автоматизированных систем САФУ.

Необходимо отметить, что робототехника становится все более популярной не только у юных инженеров. В эту область постепенно приходят представители предпринимательства, неуклонно расширяется и география инновационного научно-технического творчества.

Модернизация производств, внедрение в технологические процессы современных разработок является объективной необходимостью для развития экономики.

— Для того, чтобы не только соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и работать на перспективу, необходимы высококвалифицированные инженерные кадры. При этом особенно востребованными являются специалисты, не только отлично разбирающиеся в работе оборудования, но и способные предлагать инновационные решения. Поэтому развитие робототехники является задачей, значимой не только для образования, но и для экономики, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – При этом для достижения успеха необходимо активное межведомственное и межрегиональное взаимодействие.

Говоря о сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации, глава регионального ведомства отметил возможности, открывающиеся при взаимодействии с Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.

Этот институт имеет колоссальный опыт не только в обучении детей и молодёжи робототехнике, но и в её популяризации через создание сети центров научно-технического творчества и проведение соревнований.

— Началом сотрудничества, на мой взгляд, должно стать обращение в научно-исследовательский институт с инициативой о создании робототехнических конструкторских бюро на базе существующей в Архангельской области инфраструктуры развития научно-технического творчества, – подчеркнул Семён Вуйменков. – При этом цель деятельности бюро – создание условий для получения школьниками теоретических знаний и практических навыков по направлению «Мехатроника и робототехника».

Данная инициатива была поддержана участниками встречи, в частности, принято решение о проработке тройственного соглашения между министерством экономического развития Архангельской области, региональным министерством образования и науки и ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Отдельное внимание было уделено разработке программ обучения, отвечающих требованиям современных производств.

— Важно вовлекать талантливую молодежь в участие в научно-исследовательских и производственных процессах. Это не только способствует развитию способностей юных инженеров, но и гарантирует их увлеченность. Осознание того, что твоя разработка принесет реальную пользу и станет частью масштабного проекта – прекрасная мотивация, – отметил Семён Вуйменков. – Поэтому сегодня необходимо создать систему многоуровневого сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями региона.

Министерство экономического развития Архангельской области

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