Первый юнармейский парад состоялся в Архангельске

Военная выправка, четкий шаг, исполнение строевой песни – все эти навыки и умения компетентному жюри продемонстрировали участники первого в Архангельской области юнармейского парада.

На плацу войсковой части № 21514 выстроились восемь команд из Архангельска, Северодвинска и Виноградовского района. Среди них не только юнармейские отряды, но и учащиеся кадетских классов.

От имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова участников и гостей парада приветствовала заместитель председателя Правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева:

«Глядя сегодня на вас, можно с уверенностью сказать, что вы являетесь достойными продолжателями традиций наших дедов и прадедов. Вы те, кто чтит В Архангельской области в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили уже более 500 школьников из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Пинежского и Холмогорского районов.и помнит подвиг героев, отвоевавших для нас мирное небо. Уверена, что вы, юнармейцы, будете хранить и приумножать эту память и сделаете все возможное для того, чтобы наша Родина процветала!»

Также в рамках мероприятия по поручению главы региона Екатерина Прокопьева вручила благодарственное письмо правительства области командиру 28-го отряда специального назначения внутренних войск «Ратник» Сергею Науменко.

По итогам конкурса места распределились так: за прохождение строем первое место – у команды северодвинской школы № 13, второе место – у команды военно-патриотического клуба «Орден» (Архангельск), третье место заняла команда школы № 2 из Северодвинска. В прохождении с песней лучшим стал 4 «В» класс архангельской школы № 10 (Архангельск), второе место – у команды военно-патриотического клуба «Орден», третье место заняла команда средней школы № 13 (Северодвинск).

Председатель жюри, военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский отметил, что все участники парада показали неплохую подготовку:

«В целом конкурсная комиссия довольна результатами. К оценке ваших навыков мы старались подойти справедливо. Радует, что вы стремитесь познать военное дело. Вы – настоящие патриоты своей страны».

ГАУ Архангельской области «Патриот»