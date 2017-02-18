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Игорь Орлов оценил стратегические проекты молодых профессионалов Поморья

18 февраля 18:00 Общество Инновации
Игорь Орлов с участником одной из проектных команд
Игорь Орлов с участником одной из проектных команд

«Проектный завод» – экспертная сессия для начинающих и состоявшихся предпринимателей и инициаторов проекта состоялась при поддержке Корпорации развития Архангельской области и регионального правительства.

Мероприятие собрало в столице Поморья более 100 участников: предпринимателей, авторов идей, представителей органов власти и различных институтов развития, инвесторов, экспертов.

— Это открытая площадка, где идёт разговор не только о перспективах развития региона и необходимых для этого условиях. Мы знакомим предпринимателей с возможностями поддержки их проектов, проводим их экспертизу конкретных проектов с участием экспертов и инвесторов, – рассказала заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова.

В рамках «Проектного завода» состоялась презентация проектов инициативы «Перспективные кадры для экономики региона». Она была запущена  КРАО и министерством экономического развития Архангельской области в августе 2016 года.

Четыре команды представили свои проекты:

  • «Развитие инновационной экосистемы в регионе»;
  • «Большой Архангельск: развитие физических и социальных инфраструктур в агломерации Архангельск–Северодвинск–Новодвинск»;
  • «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства Архангельск»;
  • «Формирование образа чиновника 2.0».

По мнению авторов проекта  «Большой Архангельск», главы МО «Талажское» Приморского района Андрея Рыженкова и специалиста агентства по тарифам и ценам Архангельской  области Анны Алексеенко, создание агломерации позволит не только объединить возможности крупных городов для реализации межмуниципальных инвестиционных проектов. Задача – привлечь федеральное финансирование в рамках существующих моделей Минэкономразвития России.

Первое: раздвинуть границы

— Под агломерационным процессом подразумевается много проектных решений – это проекты индивидуального жилищного строительства, развития логистики, мусоропереработки, очистных сооружений. Но города в соответствии с федеральным законодательством могут участвовать в их реализации только в рамках своих границ. Поэтому Минэкономразвития предлагает создавать некоммерческие организации, вкладываться в них муниципалитетам для реализации общих проектов. Это позволит не только привлечь федеральное финансирование, но координировать процесс, снижая экономические риски, – пояснил Андрей Рыженков.

В основу этого проекта легла инициатива губернатора Игоря Орлова о создании крупных агломераций на севере и юге Архангельской области.

Сегодня эта идея начинает приобретать практические черты. Глава региона не только поддержал проект, но и поручил сформировать проектный офис для его реализации. Кроме того, он будет представлен  на встрече глав арктических муниципалитетов в рамках международного форума «Арктика – территория диалога» с выходом на подписание соответствующего соглашения.

Второе: изменить городскую среду 

Широкое обсуждение вызвал проект «Механизмы вовлечения населения в городское пространство».

Он нацелен на создание интернет-площадки и мобильного приложения для выдвижения и обсуждения инициатив граждан по улучшению городской среды с функцией краудфандинга (объединения средств и ресурсов общества для реализации лучших идей).

Проект позволит активным архангелогородцам самим определять задачи и принимать участие в изменении городского пространства. Эта инициатива уже нашла поддержку.

Так, министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев предложил помощь в создании интернет-ресурса, а заместитель главы МО «Город Архангельск» Денис Шапошников предложил использовать для этого создаваемую муниципальную площадку «Активный гражданин».

Третье: привлечь молодых профессионалов

Были представлены и одобрены инициативы, направленные на внедрение проектного управления, повышение уровня компетенции и эффективности работы чиновников. Интересно, что в числе их авторов – молодые представители регионального правительства.  

— У меня нет сомнений, что все участники проектных команд найдут применение своим идеям, – оценил итоги презентации проектов Игорь Орлов. – Мы заинтересованы в людях, которые  ищут новые прорывные решения, хотят что-то изменить в нашей жизни. И мы уже сегодня видим, кого из них можно вовлечь в процессы управления  регионом.

Напомним, ключевая задача проекта «Перспективные кадры для экономики региона» – найти молодых профессионалов, способных реализовывать стратегические проекты регионального уровня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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