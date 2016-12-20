Архангельским медикам объявлены благодарности Президента РФ

Государственные награды из рук губернатора Игоря Орлова получили два заслуженных архангельских врача.

За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарностью Президента РФ награждён заведующий детским

реанимационно-консультативным центром Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова, главный внештатный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии регионального минздрава Игорь Волыхин.

Игорь Васильевич свыше 33 лет работает в детской больнице. Выполняя функции руководителя центра, продолжает оказывать экстренную и консультативную медицинскую помощь детям. Под его руководством начала работать «служба острой боли».

Благодарность Президента также объявлена заведующему кафедрой Северного

государственного медицинского университета Алексею Баранову.

Алексей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, высококвалифицированный врач и педагог. В системе высшего образования работает свыше 25 лет, совмещает педагогическую, практическую и научную деятельность с организационно-методической работой по акушерству и гинекологии.

Министерство здравоохранения Архангельской области