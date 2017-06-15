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Детский кукольный театр из Архангельска победил на международном фестивале

15 июня 17:45 Культура
Фото областного Дворца детского и юношеского творчества
Фото областного Дворца детского и юношеского творчества

Образцовый театр кукол «Сюрприз» областного Дворца детского и юношеского творчества занял первое место на VIII международном фестивале «Кукла в детских руках». Кроме того, главная индивидуальная премия форума «Золотой львёнок» досталась юному актёру архангельского театра Николаю Десятову.

Один из немногих в мире фестивалей детских театров кукол прошёл в Новокузнецке.

Шесть коллективов выступали в течение трёх дней. Юные северяне из «Сюрприза» представили спектакль «Крылья для Дюймовочки» в исполнении младшей постановочной группы.

Высоко оценило игру артистов и жюри, в состав которого вошли заведующий кафедрой режиссуры и актёрского мастерства театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Николай Наумов и народная артистка РФ, профессор Московского государственного института культуры Ангелина Вовк.

— Общение с профессиональными актёрами и режиссёрами, мастер-классы от народных артистов России и, конечно же, обмен опытом с единомышленниками – вот что заставляет нас стремиться к участию в этом фестивале, – отметила руководитель образцового детского театра «Сюрприз» Ольга Половцева.

Награда от Владимира Машкова

По итогам всех выступлений первое место и награда «Ситцевый Петрушка» были присуждены архангелогородцам.

Высшую индивидуальную премию «Золотой львёнок» актёру «Сюрприза» Николаю Десятову лично вручил почётный гость фестиваля, народный артист РФ Владимир Машков.

Только в минувшем учебном году «сюрпризовцы» дважды брали Гран-при: в Казани на международном фестивале-конкурсе «Dreamfest» и в Архангельске на российском фестивале детского и юношеского творчества «Дыхание Севера».

Победоносное шествие по театральным подмосткам юные северяне продолжили в Новокузнецке, совершив своеобразный фестивальный хет-трик.

Такие впечатляющие успехи были отмечены и руководством министерства образования и науки Архангельской области.

— Мы обязательно поощрим наставников, которые столь успешно помогают нашим детям освоиться в мире театрального искусства. Уже запланирована встреча с участниками «Сюрприза» во время традиционного августовского педсовета в преддверии нового учебного года,  рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

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