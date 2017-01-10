Арктическая «уборка» получает продолжение

Летом 2017 года на территории национального парка «Русская Арктика» будут продолжены работы по ликвидации экологического ущерба, причинённого арктическим островам в минувшие несколько десятков лет.

В конце декабря был подписан однолетний контракт между ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», выступающего заказчиком работ, и исполнителем ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис».

В течение летнего сезона подрядчику предстоит выполнить очистку загрязнённых участков островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Одновременно на территории архипелага будет проведено геоэкологическое обследование с целью актуализации данных по массе накопленного экологического ущерба на островах архипелага.

— Арктическая «уборка» возобновляется после перерыва именно в Год экологии и Год столетия заповедной системы России. Государство тем самым подчёркивает значимость сохранения уникальной экосистемы Заполярья, – отметил исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Напомним, что ранее "генеральная уборка" на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа проводилась с 2012 по 2015 годы. За это время с территории нацпарка «Русская Арктика» было вывезено более 42 тысяч тонн разных видов отходов, проведена техническая рекультивация 349 гектаров нарушенных земель.

Пресс-служба национального парка «Русская Арктика»