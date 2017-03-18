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«Наследники Ломоносова»: третий сезон

18 марта 16:30 Арктика – территория диалога Арктика Молодежь
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В Архангельске стартовал третий телевизионный сезон региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова»».

Напомним, форум умников и умниц организован региональным министерством образования по инициативе главы региона Игоря Орлова, который открыл новый сезон викторины. Игры 2017 года пройдут под знаком Арктики.

— В этом году полуфинальные игры получили тему «Освоение Арктики. Забытые экспедиции». И это символично, потому что в конце марта Архангельск примет международный арктический форум, – отметил Игорь Орлов. – Сегодня Заполярье – это не только история освоения новых территорий, но и огромные перспективы. Впереди у нас ещё множество новых открытий, которые мы будем совершать вместе с наследниками Ломоносова.

Чтобы попасть в решающие игры регионального этапа, ребята прошли серьёзный отбор. Из 90 школьников Поморья, которые писали эссе, «образовательное сито» прошли 33 человека. Среди них и Юлия Стрельцова из Коряжмы, которая блестяще справилась с трудными вопросами и выиграла на своей дорожке.

— Я больше двух месяцев готовилась к полуфинальным играм регионального этапа олимпиады «Наследники Ломоносова»: сидела в библиотеке, читала историческую литературу, пополняла багаж знаний. Мне повезло пробиться в финал и я приложу все усилия, чтобы вновь одержать победу, – рассказала Юлия Стрельцова.

Тема Арктики всем пришлась по душе. Ребята с удовольствием окунулись в атмосферу покорения северных широт и морских приключений.

— Я изучил большое количество материала и узнал, что именно Архангельск во все времена был отправной точкой всех путешествий в Арктику. Отсюда уходили многие известные мореплаватели – покорители высоких широт. И я горд, что принял участие в этом проекте и смог попасть в число победителей, – рассказал ученик архангельской школы №59 Андрей Зубов.

Девять победителей примут участие в финальном этапе областной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», который состоится в мае 2017 года. Трое победителей получат право на участие в телевизионном проекте Первого канала «Умницы и умники».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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