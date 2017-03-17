Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Культурные и спортивные события арктического форума – для жителей и гостей Архангельска

17 марта 14:40 Общество Арктика Спорт

20 марта в 12:00 в агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоится пресс-конференция о просветительских, культурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Обширная программа рассчитана на то, чтобы все жители и гости города смогли почувствовать сопричастность к знаковому событию.

Музеи и творческие коллективы Архангельска и арктических регионов России готовят обширную культурную программу. У жителей и гостей региона появится возможность познакомиться с удивительным миром Арктики через искусство. 

Выставки и выступления известных коллективов передадут колорит коренных народов приарктической зоны, расскажут об истории Русского Севера.

В интеллектуальном центре САФУ пройдут публичные лекции и концерты, посвященные арктической тематике.

В дни проведения форума в Архангельске будет развёрнута выставка промышленной и спасательной техники и оборудования.

Город ждёт грандиозный спортивный праздник – Арктические игры, который объединит соревнования по семи зимним видам спорта на Русском Севере, а также ряд других значимых спортивных состязаний.

О деталях сопутствующих форуму  «Арктика – территория диалога» мероприятий на пресс-конференции расскажут представители правительства Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Культура

17 марта

Куль­тур­ные и спор­тивные собы­тия аркти­чес­кого фору­ма – для жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска

17 марта

Архан­гело­гор­од­цы и гости горо­да смо­гут уви­деть мамон­тёнка Любу 1 апреля

17 марта

В Архан­гель­ске предс­та­вят книгу «Братья и сес­тры» о жите­лях «абрам­ов­ских» деревень

16 марта

На пер­вых в этом году боль­ших гаст­ро­лях Север­ный хор предс­та­вит про­грамму, посвящ­ён­ную 80-ле­тию области

16 марта

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

15 марта

Дом Вален­тина Пику­ля в Севе­род­винске – объект куль­тур­ного наследия

15 марта

Звез­да миро­вого фор­тепи­ано Ваз­ген Вар­та­нян высту­пит в Кирхе с уни­каль­ной про­грам­мой

14 марта

Победу в кон­курсе твор­ческ­их работ по «Ликам Рос­сии» одер­жало эссе о скуль­птуре Высоцкого

14 марта

Выставка «Лики Рос­сии» завер­шилась

13 марта

Игорь Орлов: «Не про­пус­каю ни одного номе­ра жур­на­ла «Родина»

13 марта

В Архан­гель­ске откры­лась выставка об экспе­ди­ции Геор­гия Седо­ва на Север­ный полюс

11 марта

«Нем­ного обо всём» рас­ска­жут актёры Архан­гель­ского драм­те­ат­ра на сцене Доб­ролю­бов­ки

9 марта

«Мину­та сла­вы» от теат­ра драмы в честь празд­ни­ка весны

8 марта

Пас­халь­ный фес­тиваль откро­ет зри­те­лям духов­ную музы­ку Арме­нии и Грузии

8 марта

Сту­ден­ты-иност­ра­нцы посети­ли выставку «Лики Рос­сии» в Доме молодёжи

7 марта

День рож­де­ния – на сцене

4 марта

В День эко­ло­ги­чес­ких зна­ний в Доб­роло­люб­ов­ке школь­ники узна­ют об аркти­чес­ком туризме

4 марта

Куль­тур­ная про­грамма аркти­чес­кого фору­ма: ансамбль «Хаяр», Север­ный хор и мамон­тё­нок Люба

2 марта

Бла­гот­вори­тель­ный аук­ци­он козуль помо­жет паци­ен­там област­ной дет­ской больницы

Похожие новости

17 марта Культура

Куль­тур­ные и спор­тивные собы­тия аркти­чес­кого фору­ма – для жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска

17 марта Культура

Архан­гело­гор­од­цы и гости горо­да смо­гут уви­деть мамон­тёнка Любу 1 апреля

16 марта Культура

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

13 марта Культура

В Архан­гель­ске откры­лась выставка об экспе­ди­ции Геор­гия Седо­ва на Север­ный полюс

4 марта Культура

В День эко­ло­ги­чес­ких зна­ний в Доб­роло­люб­ов­ке школь­ники узна­ют об аркти­чес­ком туризме

17 марта Общество

Предс­та­влены под­роб­ности дело­вой про­граммы фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

17 марта Общество

В дни аркти­чес­кого фору­ма в Архан­гель­ске прой­дёт фес­тиваль «Аркти­ка – тер­рито­рия ГТО»

17 марта Общество

Органи­за­то­ры про­длили регист­ра­цию на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

14 марта Общество

Нико­лай Цука­нов: «Необ­ходи­мо показать прив­лека­тель­ность Арктики»

14 марта Общество

Рес­тора­ны Поморья гото­вят к меж­дуна­род­ному фору­му «аркти­чес­кое меню»

14 марта Общество

Откры­та аккре­ди­та­ция жур­на­лис­тов на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

13 марта Образование

Сту­ден­тов и учё­ных Поморья приг­лаша­ют «Постичь Арктику»

10 марта Общество

В рам­ках Аркти­чес­ких игр прой­дет шах­матный фес­тиваль «Помор­ская ладья»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия