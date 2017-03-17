20 марта в 12:00 в агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоится пресс-конференция о просветительских, культурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Обширная программа рассчитана на то, чтобы все жители и гости города смогли почувствовать сопричастность к знаковому событию.



Музеи и творческие коллективы Архангельска и арктических регионов России готовят обширную культурную программу. У жителей и гостей региона появится возможность познакомиться с удивительным миром Арктики через искусство.

Выставки и выступления известных коллективов передадут колорит коренных народов приарктической зоны, расскажут об истории Русского Севера.

В интеллектуальном центре САФУ пройдут публичные лекции и концерты, посвященные арктической тематике.

В дни проведения форума в Архангельске будет развёрнута выставка промышленной и спасательной техники и оборудования.

Город ждёт грандиозный спортивный праздник – Арктические игры, который объединит соревнования по семи зимним видам спорта на Русском Севере, а также ряд других значимых спортивных состязаний.

О деталях сопутствующих форуму «Арктика – территория диалога» мероприятий на пресс-конференции расскажут представители правительства Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области