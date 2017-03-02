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Виталий Фортыгин:
«Увеличение объема геологоразведки – это принципиальная позиция»

2 марта 18:45 Послание губернатора Промышленность Недра
Виталий Фортыгин
Виталий Фортыгин

Послание губернатора областному Собранию наполнено конкретными задачами, которые необходимо решить в текущем году, отметил заместитель председателя областного Собрания Виталий Фортыгин.

Одна из таких задач – расширение объема геологоразведочных работ.

— Это принципиальная позиция, – подчеркнул Виталий Фортыгин. – Мы видим сегодня, какими темпами начинает формировать бюджет региона горнодобывающая отрасль. Более двух миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет области дают сегодня горнодобывающие предприятия.

Вместе с тем, отметил Виталий Фортыгин, в отрасли существует незыблемый принцип: прирост запасов должен опережать уровень добычи.

 – В сфере добычи бокситов, например, этот принцип соблюден. В добыче алмазов – пока нет. Но геологоразведочные работы на алмазы – это очень сложный и финансовоемкий вид работ. Поэтому губернатор точно ставит задачу по привлечению финансовых ресурсов федерального бюджета, чтобы мы действительно могли усилить геологоразведочные работы, – подчеркнул Виталий Фортыгин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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