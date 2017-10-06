Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Новый речной вокзал в Архангельске должен заработать в 2019 году

6 октября 10:30 Транспорт Архангельск

Такую цель поставил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов перед руководством АО «Архангельский речной порт». Новый социально важный объект уже не первый год ожидают жители островных территорий областного центра и Приморского района.

Строительству нового здания речного вокзала в Архангельске было посвящено совещание, организованное региональным министерством транспорта при участии председателя комитета областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктора Зари, представителей мэрии областного центра и собственника будущего объекта.

Генеральный директор АО «Архангельский речной порт» Андрей Разговоров рассказал, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребёнка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить удобную парковку.

Таким образом, здание вокзала будет соответствовать всем потребностям пассажиров. Обслуживать он будет пять действующих сегодня пассажирских линий. Планируется, что забивка первых свай основания нового пассажирского павильона будет проведена до конца 2017 года. В настоящее время уже определён подрядчик возведения первой очереди здания. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года.

 – На сегодняшний день в Архангельске продолжает остро стоять проблема с размещением пассажиров, пользующихся услугами водного транспорта. Особенно это касается жителей Кегострова, которые имеют необходимость практически ежедневно бывать в Архангельске. Сегодня мы можем уверенно сказать: новому речному вокзалу – быть! «Архречпорт» обязался решить данную проблему в кратчайшие сроки. Это, безусловно, на руку всем горожанам и жителям области, пользующимся речным транспортом, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Министерство транспорта Архангельской области

Общество

6 октября

КРАО откро­ет Школу предп­ри­ни­ма­тель­ства в Хол­мог­ор­ском районе

6 октября

Пер­вый шаг к ЕГЭ: нача­лась регист­ра­ция выпуск­ни­ков школ на ито­го­вое сочинение

6 октября

В Поморье откры­то десять зональ­ных цен­тров пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния

6 октября

Регио­наль­ный этап чем­пи­она­та кей­сов по управле­нию НКО прой­дет в Архан­гель­ске

6 октября

Новая вер­сия мобильно­го при­ло­же­ния «Госус­луги» ста­нет пер­сональ­ным помощ­ни­ком

6 октября

Новый речной вок­зал в Архан­гель­ске дол­жен зарабо­тать в 2019 году

5 октября

Жур­на­лист газе­ты «Зна­мя» Елена Юрье­ва – в числе победи­те­лей все­рос­сийско­го кон­курса аграриев

5 октября

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов поздра­вил учи­те­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

5 октября

Осенью этого года около 1500 севе­рян будут приз­ваны в армию

5 октября

Сер­гей Круг­лов завое­вал брон­зо­вую медаль на все­рос­сийск­их сорев­нова­ни­ях по стрельбе

5 октября

Неком­мерч­ес­кие органи­за­ции Архан­гель­ска обсуди­ли про­блемы и успе­хи НКО в области соз­да­ния социаль­ной рекламы

5 октября

Дет­ей-аут­ис­тов в Архан­гель­ске учат навы­кам обще­ния с помощью собак

5 октября

КРАО запус­тила кон­курсный отбор инвести­ци­он­ных кура­то­ров в райо­нах и горо­дах Поморья

5 октября

Город­ская сре­да: в Поморье бла­го­ус­трое­ны 83 тер­рито­рии и девять парков

4 октября

В Доме моло­дежи откро­ют «Выставку геро­ев» в честь 80-ле­тия Архан­гель­ской области

4 октября

В Ярос­лавле обсуди­ли луч­шие антик­ор­рупци­он­ные практики

4 октября

Феде­раль­ный центр уве­ли­чи­ва­ет суб­си­дии на раз­ви­тие спор­та в регионе

4 октября

Мини­мущ­ес­тво органи­зу­ет выез­дные сове­ща­ния в рам­ках под­гот­ов­ки к госу­дарст­вен­ной кадаст­ро­вой оценке

4 октября

Все МФЦ Поморья пере­шли на еди­ный стиль

Похожие новости

6 октября Общество

Новый речной вок­зал в Архан­гель­ске дол­жен зарабо­тать в 2019 году

4 октября Общество

Вни­ма­ние: осен­ние ограни­че­ния на дорогах

27 сентября Общество

При­нят в пер­вом чте­нии област­ной закон «О вод­ном транс­пор­те»

26 сентября Общество

На доро­гах Поморья – «Неде­ля безо­пас­ности»

25 сентября Общество

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

22 сентября Общество

26 рей­дов про­вели архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники в ходе месяч­ника безо­пас­ности

16 сентября Общество

Европ­ей­ская неде­ля мобильнос­ти: пеш­ком и на вело­сипе­дах

5 сентября Общество

Число так­сист­ов-неле­га­лов в Поморье сок­раща­ет­ся

4 сентября Общество

В месяч­нике «Вни­ма­ние: пере­езд!» учас­тву­ют желез­нодо­рож­ники Архан­гель­ского регио­на СЖД

1 сентября Общество

В пер­вый класс – со све­то­от­ража­те­ля­ми и зна­ни­ями пра­вил дорож­ного движения

29 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Все­ми дос­тупны­ми спо­со­ба­ми бороть­ся с пьян­ст­вом за рулём»

29 августа Общество

К месяч­нику по безо­пас­ности на желез­ной доро­ге при­со­еди­нил­ся Архан­гель­ский регион СЖД

28 августа Губернатор

Игорь Орлов потребо­вал деталь­но рас­смо­треть воп­росы безо­пас­ности на доро­гах области

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия