Новый речной вокзал в Архангельске должен заработать в 2019 году

Такую цель поставил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов перед руководством АО «Архангельский речной порт». Новый социально важный объект уже не первый год ожидают жители островных территорий областного центра и Приморского района.



Строительству нового здания речного вокзала в Архангельске было посвящено совещание, организованное региональным министерством транспорта при участии председателя комитета областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктора Зари, представителей мэрии областного центра и собственника будущего объекта.



Генеральный директор АО «Архангельский речной порт» Андрей Разговоров рассказал, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребёнка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить удобную парковку.



Таким образом, здание вокзала будет соответствовать всем потребностям пассажиров. Обслуживать он будет пять действующих сегодня пассажирских линий. Планируется, что забивка первых свай основания нового пассажирского павильона будет проведена до конца 2017 года. В настоящее время уже определён подрядчик возведения первой очереди здания. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года.



– На сегодняшний день в Архангельске продолжает остро стоять проблема с размещением пассажиров, пользующихся услугами водного транспорта. Особенно это касается жителей Кегострова, которые имеют необходимость практически ежедневно бывать в Архангельске. Сегодня мы можем уверенно сказать: новому речному вокзалу – быть! «Архречпорт» обязался решить данную проблему в кратчайшие сроки. Это, безусловно, на руку всем горожанам и жителям области, пользующимся речным транспортом, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.



Министерство транспорта Архангельской области