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Лев Левит:
«Архангельская область готова предоставить территории для апробации арктических ГОСТов»

30 декабря 16:30 Арктика Строительство дорог

Руководство Поморья начинает взаимодействие с правительством Томской области и проводит предварительную проработку вопроса о возможности тестирования опытно-промышленных образцов оборудования и научных разработок в условиях Арктики.

Интерес для сибиряков представляют арктические испытания материалов для стройиндустрии, в том числе – смесей для дорожного полотна и криогелей.

Работа ведётся в рамках задачи по созданию на территории Арктической зоны РФ полигонов для проведения испытаний образцов продукции российских производителей, которую обозначил на форуме «Технопром-2016» в Новосибирске заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

— Томская область заинтересована в тестировании своих научных разработок в Арктике. Мы готовы провести переговоры со всеми заинтересованными компаниями в нашем регионе для того, чтобы подобрать именно ту площадку для испытаний, которая подходит именно этому виду продукции, – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Помимо заполярных территорий, испытательные площадки для отдельных видов продукции могут быть созданы в Архангельске и Северодвинске, где есть соответствующие условия и технологическое оборудование, заявил эксперт.

На начальном этапе сотрудничество с Томской областью и другими регионами можно реализовать через соглашения о тестировании отдельных видов продукции с привлечением специалистов САФУ, национального парка «Русская Арктика», Росгидромета, СГМУ, машиностроительных предприятий Северодвинска и Архангельска, считает Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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