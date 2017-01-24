В Катунино прошла квест-игра «ПроВыборы»

Учащиеся семи школ Приморского района приняли участие в квест-игре, которая стала очередным этапом проекта «Школа молодого избирателя», реализуемого Молодежной избирательной комиссией при облизбиркоме.

Для проведения соревнования в помещениях Катунинской средней школы были организованы семь квест-комнат, где молодых избирателей ожидали разнообразные задания, так или иначе связанные с выборами и деятельностью представительных органов власти, а также требующие от ребят хорошего знания достопримечательностей и географии своего района.

Ведущими каждого сектора игры являлись представители органов местного самоуправления Приморского района и поселений, входящих в его состав, а также избирательных комиссий. В качестве экспертов выступили председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский и председатель избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» Владимир Чуваков.

— Итоги мероприятия демонстрируют неподдельный интерес школьников региона к выбранной форме организации занятий по избирательной тематике и подтверждают возможность использования игровой модели в других образовательных учреждениях районов Архангельской области, – отметил Андрей Контиевский.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области