Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Катунино прошла квест-игра «ПроВыборы»

24 января 17:50 Образование

Учащиеся семи школ Приморского района приняли участие в квест-игре, которая стала очередным этапом проекта «Школа молодого избирателя», реализуемого Молодежной избирательной комиссией при облизбиркоме.

Для проведения соревнования в помещениях Катунинской средней школы были организованы семь квест-комнат, где молодых избирателей ожидали разнообразные задания, так или иначе связанные с выборами и деятельностью представительных органов власти, а также требующие от ребят хорошего знания достопримечательностей и географии своего района.

Ведущими каждого сектора игры являлись представители органов местного самоуправления Приморского района и поселений, входящих в его состав, а также избирательных комиссий. В качестве экспертов выступили председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский и председатель избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» Владимир Чуваков.

— Итоги мероприятия демонстрируют неподдельный интерес школьников региона к выбранной форме организации занятий по избирательной тематике и подтверждают возможность использования игровой модели в других образовательных учреждениях районов Архангельской области, – отметил Андрей Контиевский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

24 января

В Кату­нино про­шла кве­ст-иг­ра «Про­Выбо­ры»

24 января

ЕГЭ-2017: глава Рособр­на­дзора отве­тит на воп­росы роди­те­лей выпуск­ни­ков школ

24 января

Архан­гель­ская область – среди луч­ших спор­тивных регио­нов России

24 января

Моло­дежь Поморья приг­лаша­ют на пси­хо­ло­ги­чес­кий тренинг

24 января

Зарпла­ты педа­го­гов – на осо­бом конт­ро­ле минис­терства образо­ва­ния

24 января

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

24 января

Олим­пийс­кий чем­пи­он Бес­лан Муд­ра­нов встре­тил­ся с дзю­до­ис­тами Поморья

23 января

Вни­ма­ние: измени­лись услу­ги Феде­раль­ной кадаст­ро­вой пала­ты Рос­ре­ес­тра

23 января

Вете­ран «Вод­ника» Нико­лай Пар­фе­нов отме­тил 80-лет­ний юбилей!

23 января

Воен­но-спор­тив­ная эстафе­та соб­рала про­дол­жате­лей «мар­гел­ов­ских» традиций

23 января

Игорь Орлов встре­тил­ся со зна­ме­ни­ты­ми бор­цами России

23 января

Более девя­ти тысяч чле­нов избира­тель­ных комис­сий про­шли обучение

23 января

От учеб­ника по исто­рии края до стрит-ар­та: под­дер­жаны ини­ци­ати­вы к 80-ле­тию области

23 января

Архан­гель­ские контр­раз­ведчи­ки под­вели итоги рабо­ты за 2016 год

23 января

Более 750 дет­ей-си­рот Поморья обрели новые семьи

21 января

Лес­ные инспе­кторы и поли­ция Поморья выяви­ли особо круп­ную неза­кон­ную рубку

20 января

В Поморье предп­ри­матель впер­вые лишен лицен­зии за отсутст­вие ЕГАИС

20 января

Мит­ропо­лит Дани­ил пере­дал областным дорож­ни­кам икону Иоан­на Кронш­тад­тско­го

20 января

С нача­ла года стра­хов­щики обя­заны офор­млять элект­ро­нный полис ОСАГО

Похожие новости

24 января Общество

В Кату­нино про­шла кве­ст-иг­ра «Про­Выбо­ры»

24 января Образование

ЕГЭ-2017: глава Рособр­на­дзора отве­тит на воп­росы роди­те­лей выпуск­ни­ков школ

24 января Общество

Зарпла­ты педа­го­гов – на осо­бом конт­ро­ле минис­терства образо­ва­ния

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

24 января Образование

Оцен­ка про­фес­си­она­лов: рабо­тода­тели под­твержда­ют качес­тво образо­ва­ния в сфере про­фтеха Поморья

20 января Образование

В Архан­гель­ске про­хо­дит школь­ная олим­пи­ада по физ­куль­туре

20 января Образование

ЕГЭ-2017: в Поморье все пун­кты про­веде­ния экзаме­нов будут рабо­тать по новой тех­ноло­гии

19 января Культура

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

19 января Образование

III сезон област­ной гума­нит­ар­ной олим­пи­ады «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стартовал

18 января Образование

Пер­вое в 2017 году област­ное роди­тель­ское соб­ра­ние сос­то­ит­ся 19 января в 18 часов

17 января Губернатор

Пер­вые в исто­рии Поморья Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в нача­ле февраля

17 января Образование

В САФУ соз­да­дут лабо­рато­рию аркти­чес­кого био­мо­ни­то­рин­га

16 января Образование

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия