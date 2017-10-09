Архангельских школьников приглашают на интеллектуальные игры

Центральная библиотечная система Поморья объявляет о старте проекта «Умный Архангельск», который посвящен 80-летию со дня образования Архангельской области.

В интеллектуальных играх могут выступить учащиеся 8-11 классов. Школьникам нужно будет продемонстрировать свои знания в области истории, географии и культуры Архангельской области, ответить на вопросы о знаменитых земляках, прославивших наш край своим трудом и творчеством, а также рассказать об известных людях, судьба которых связана с Севером.

16 ноября в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова, Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина, городской детской библиотеке №1 им. Е.С. Коковина, Маймаксанской библиотеке №6, библиотеке №10 округа Варавино-Фактория и Исакогорской библиотеке №12 состоятся окружные отборочные туры молодежных городских интеллектуальных игр.

25 ноября в Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина пройдет финальная игра молодёжных городских интеллектуальных игр «Умный Архангельск». По итогам конкурса будут определены победители и призеры, которые получат памятные дипломы и призы. Всем остальным школьникам будет выдан сертификат участника конкурса.

Положение о молодежных городских интеллектуальных играх «Умный Архангельск» размещено на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Конкурсы». Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 8 (8182) 20-15-76.

Министерство культуры Архангельской области