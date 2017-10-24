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«Детям – безопасные каникулы»: ГИБДД проводит в Поморье профилактическое мероприятие

24 октября 10:10 Безопасность Транспорт

Приближаются школьные каникулы – время, когда учащиеся будут проводить большую часть свободного времени на свежем воздухе. Однако, детям и прежде всего их родителям не стоит забывать, что улица таит в себе множество опасностей, одно из которых – дорожное движение.

По статистике, именно на период школьных каникул приходится наибольшее количество ДТП с детьми. Поэтому с 23 октября по 5 ноября 2017 года на территории региона проводится профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы», главная цель которого – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В текущем году обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе остается сложной. За 9 месяцев 2017 года на территории региона зарегистрировано 136 (+7,1 % к уровню прошлого года) ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. 5 детей погибли и 152 травмированы.

103 ДТП, или 75,7 % от всех ДТП с участием детей и подростков, в которых 4 ребенка погибли и 119 травмированы, произошли из-за нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Основными и сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий, произошедших по неосторожности детей, явились: переход проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом; нахождение на проезжей части без цели её перехода; вождение велосипеда.

В проведении мероприятия «Детям – безопасные каникулы» будут участвовать не только сотрудники ГИБДД, но и участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они посетят родительские собрания, на которых особое внимание уделят вопросу безопасного поведения детей на дорогах, использованию светоотражающих элементов, а родителям-водителям ещё раз напомнят о правилах перевозки детей и подростков в автомобилях.

Педагоги общеобразовательных школ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проведут беседы, конкурсы и викторины, направленные на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дорогах. 

Сотрудники полиции проведут работу в неблагополучных семьях и среди детей, попавших в трудные жизненные ситуации.

Инспекторы ДПС усилят контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обязательном порядке будут приниматься меры административного воздействия.

Кроме этого, будет усилен контроль за соблюдением требований ПДД несовершеннолетними.

Совместно с представителями СМИ пройдут целевые профилактические рейды и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасности детей на дорогах.

Управление ГИБДД УМВД России по Архангельской области

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