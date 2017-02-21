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Олег Бачериков:
«Нужно выстроить взаимодействие между властью, предприятиями и профтехом»

21 февраля 15:40 Образование Промышленность Молодежь

В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» министерством экономического развития Архангельской области был организован круглый стол «Перспективы развития ведущих отраслей экономики региона. Новые технологии и новые кадры».

Участие в круглом столе приняли работодатели и учителя «молодых профессионалов» – представители ведущих промышленных предприятий региона и учреждений средне-профессионального образования.

Как отметил модератор встречи, заместитель министра экономического развития региона Олег Бачериков, в каждой из отраслей региональной экономики важнейшими являются вопросы обеспечения высококвалифицированными кадрами.

— Развитие предприятий невозможно без модернизации. В свою очередь внедрение новых технологий требует от работников дополнительных компетенций, – отметил Олег Бачериков. – Чтобы обеспечить ведущие отрасли экономики квалифицированными кадрами, необходимо выстроить эффективную систему взаимодействия между представителями власти, предприятий и образовательных учреждений.

В ходе дискуссии эксперты отметили необходимость синхронизации учебных программ с нуждами потенциальных работодателей. Представители профтеха выразили готовность «подстроить» программы под нужды работодателей и ввести новые направления подготовки.

Министерство экономического развития Архангельской области

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