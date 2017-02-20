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Информационная безопасность для всех: публичная лекция в САФУ

20 февраля 12:15 Инновации Информация и связь

21 февраля в 18:00 в Высшей школе информационных технологий и автоматизированных систем САФУ имени М. В. Ломоносова (ул. Урицкого, дом 68, корпус 3, актовый зал) состоится публичная лекция об информационной безопасности.

Начальник отдела защиты информации ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» Олег Артемьев раскроет детали озвученной темы, а также расскажет о подготовке кадров в этой сфере.

Лекция пройдёт в рамках открытого клуба-лектория «Регион 29. Вектор развития», который организован Высшей школой информационных технологий и автоматизированных систем САФУ совместно с министерством связи и информационных технологий Архангельской области.

Цель таких лекций – ориентировать студентов и специалистов в области информационных технологий на применение своих знаний в решении практических задач в деятельности исполнительных органов государственной власти региона. Проект реализуется на базе существующей системы профориентации студентов.

На лекцию приглашаются все желающие.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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