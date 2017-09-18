Бизнес-омбудсмен проведёт совместный с прокуратурой приём предпринимателей Вельского района

20 сентября с 12:00 до 14:00 часов в прокуратуре Вельского района (Архангельская область, г. Вельск, пл. Ленина, д. 29) состоится приём предпринимателей, который проведут заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич и бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев.

Напомним, что подобные совместные приёмы проводятся в муниципальных образованиях на регулярной основе.

У представителей бизнеса есть возможность в прямом диалоге задать все волнующие вопросы и получить разъяснения по теме действующего законодательства, а также консультации о порядке обращения в судебные и правоохранительные органы.

Отметим, что для удобства предпринимателей на приём можно обратиться без предварительной записи.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей