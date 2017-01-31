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Андрей Поташев:
«Выполнение условий безопасного использования газового оборудования обязательно для всех»

31 января 18:15 Районы Безопасность

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев провёл рабочее совещание в формате видеоконференции, посвящённое безопасности газоснабжения жилых домов Котласского, Плесецкого и Ленского районов.

В онлайн-совещании приняли участие главы районов, представители управляющих компаний, а также руководство компании «Газпром газораспределение Архангельск», по чьей инициативе были отключены от газа 18 домов. Причина отключения очень веская – несоблюдение действующих нормативов безопасности использования газового оборудования.

Так, в домах отсутствуют вентиляционные каналы, что является нарушением Правил пользования газом, утверждённым Постановлением Правительства РФ в 2013 году. Всего в списке 114 домов в Котласском, Плесецком и Ленском районах.

Андрей Поташев подчеркнул: рисковать жизнью и здоровьем людей  недопустимо. Министр отметил, что информирование глав районов и поселений, руководства управляющих компаний о необходимости устройства вентиляции в многоквартирных домах, заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированными организациями велось постоянно начиная с 2013 года.

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Те муниципальные образования, где в домах не соблюдаются Правила пользования газом, обязаны выполнить ряд условий.

Первое – в ближайшие две недели организовать проведение собрания собственников жилья для принятия решения о реконструкции либо устройстве вентиляционных каналов.

Второе – заключить договоры на выполнение данных работ со специализированными организациями. График проведения работ также ограничен – не позднее 1 мая текущего года. В свою очередь ООО «Газпром газораспределение Архангельск» приостанавливает процесс отключения потребителей.

Мониторинг ситуации по выполнению условий нормативного пользования бытовым газом региональное министерство ТЭК и ЖКХ будет вести в ежедневном режиме. Следующее рабочее совещание с участием глав муниципальных образований намечено на 14 февраля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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