Пожар на северодвинском полигоне ТБО ликвидирован

Об этом сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Напомним, возгорание на северодвинском полигоне бытовых отходов было обнаружено 1 октября. Чтобы потушить пожар, потребовалось более двух недель.

– Понадобилось довольно много ресурсов – и людских, и технических. Объём тушения был значительным из-за глубины залегания и разнородной горючей загрузки. Пришлось привлечь дополнительные силы, так как собственных ресурсов северодвинской администрации и предприятий было недостаточно, – отметил Александр Уваров.

На основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Архангельской области было дано поручение дорожному агентству «Архавтодор» привлечь дополнительную тяжелую технику – самосвалы и бульдозеры.

— Горение свалок – это наша беда, – подчеркнул руководитель агентства. – Пожары на свалках бытовых отходов происходят постоянно, в любое время года. Опасность заключается ещё и в том, что огонь может перейти на населенный пункт либо на лесной массив. Кроме того, продукты горения отрицательно сказываются на здоровье населения.

По мнению Александра Уварова, единственное решение проблемы – это переход на новые технологии обращения с отходами.

— Нужно строить предприятия по переработке отходов, и тогда мы не будем иметь такого количества невостребованного и опасного материала, – резюмировал он.

Напомним, правительство Архангельской области в настоящее время совместно с муниципальными властями Северодвинска ведет работу по формированию участка под строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

АО «Управление отходами», компания, с которой региональное правительство заключило концессионное соглашение на строительство объекта, уже заявила о готовности построить современный экотехнопарк по обработке и размещению отходов в течение полутора–двух лет.

Мощностей комплекса будет достаточно, чтобы закрыть три крупнейшие свалки Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также около 20 более мелких свалок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области