Россия и семь стран подписали заявление о взаимодействии при ЧС в Арктике

В минувшую субботу в рамках форума береговой охраны Арктики, который состоялся в Бостоне (США), Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике по взаимодействию при ЧС на море и совместных операциях в регионе.



Согласно сообщению, опубликованному на сайте береговой охраны США, в заявлении изложены доктрина, тактика, а также процедурные стандарты обмена информацией между сторонами для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»