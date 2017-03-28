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Россия и семь стран подписали заявление о взаимодействии при ЧС в Арктике

28 марта 15:30 Арктика – территория диалога Арктика Безопасность

В минувшую субботу в рамках форума береговой охраны Арктики, который состоялся в Бостоне (США), Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в Арктике по взаимодействию при ЧС на море и совместных операциях в регионе.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте береговой охраны США, в заявлении изложены доктрина, тактика, а также процедурные стандарты обмена информацией между сторонами для содействия безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»

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