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В Архангельске открылся турнир юных футболистов

9 октября 15:20 Спорт Архангельск

В центре развития спорта «Норд Арена» стартовал городской турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010 года рождения. Это первые в истории Архангельска соревнования среди футболистов младше восьми лет.

— Отрадно, что мы с нашими партнерами проводим такое мероприятие. Это первый долгосрочный турнир для мальчиков столь юного возраста. И я уверен, что ребята запомнят его на всю жизнь, а лет через пятнадцать кто-то из них примет участие в чемпионате мира по футболу. Я желаю всем бодрости духа, дойти до финальных игр без травм и пусть победит сильнейший, – заявил на официальной церемонии открытия турнира руководитель агентства по спорту Андрей Багрецов.

В турнире принимают участие семь команд. На протяжении семи месяцев они будут еженедельно проводить по две игры в спортивном зале «Норд Арены». 

Полуфинальные и финальный матчи состоятся в мае 2018 года. Тогда и определится лучшая в Архангельске футбольная дружина 2010 года рождения.

Агентство по спорту Архангельской области

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