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Елена Шелудина установила рекорд на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

3 октября 9:10 Спорт

В городе Адлер Краснодарского края завершился летний лично-командный чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов (старше 35 лет). На стадионе СК «Юность» соревновалось более пятисот спортсменов со всех регионов нашей страны.

Наши легкоатлеты доказали, что они сильнейшие в возрастной категории 45-49 лет.

Елена Шелудина стала чемпионкой на дистанциях 200 метров с результатом 27,5 секунды и 400 метров с результатом – 1.01,9, установив новый рекорд России.

Александр Перевалов стал лучшим на 100 метров с результатом – 11,7 секунды и первенствовал на 200 метрах – 24,1 секунды.

— Поздравляю наших ветеранов с великолепным результатом. Вы – настоящий пример для нашей молодежи, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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