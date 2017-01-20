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Митрополит Даниил передал областным дорожникам икону Иоанна Кронштадтского

20 января 17:30 Транспорт Строительство дорог Персоны

20 января дорожное агентство «Архангельскавтодор» посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Владыка встретился с недавно назначенным руководителем дорожного агентства Игорем Пинаевым, а также пообщался с дорожниками.

Глава Архангельской митрополии вручил коллективу икону святого праведного Иоанна Крондштадского, благословил на дальнейшую работу, а также рассказал о духовном смысле праздника Крещения Господня, который Русская Православная Церковь отмечала накануне, сообщает пресс-служба «Архангельскавтодора».

Митрополит Даниил: «Дороги земные и дороги небесные называются одним словом, и здесь мы с вами, можно сказать, коллеги»Владыка Даниил признался, что сам является автолюбителем и по долгу службы объездил всю Архангельскую область. Он отметил, что за последние годы качество дорог в регионе заметно улучшилось.

— Каждый человек – путник на этой земле. Как известно, дороги земные и дороги небесные называются одним словом, и здесь мы с вами, можно сказать, коллеги, – отметил митрополит Даниил. – Здесь собран замечательный коллектив, который трудится не щадя живота своего. Желаю работникам «Архангельскавтодора» и его руководителю помощи Божией в их нелёгком деле.

Владыку Даниила поблагодарил за внимание к работе дорожников директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев:

«Сегодняшний визит митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, безусловно, знаковое событие для дорожного агентства. Состоявшийся разговор, тёплые слова владыки в адрес дорожников очень тронули коллектив. У всех нас бывают трудности и проблемы. И именно вера помогает нам в самых сложные ситуациях».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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