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«Якорем» создаваемого в Поморье биотехнологического кластера станет водорослевый комбинат

17 марта 16:30 Бизнес Инновации

Возглавить кластер предложено исполнительному директору Архангельского опытного водорослевого комбината (АОВК) Алексею Коротенкову, экс-министру регионального АПК и торговли. При построении модели кластера решено обратиться за опытом к участникам лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес».

Это было озвучено на совещании по вопросу создания биотехнологического кластера, которое состоялось в правительстве области под председательством заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова.

Сегодня уже разработаны проекты концепции кластера и модернизации водорослевого комбината. В процессе активно участвует СГМУ, готов подключиться и Северный Арктический федеральный университет.

В частности, СГМУ планирует создать на базе АОВК учебно-производственную лабораторию, где предлагается производить опытные партии образцов различных видов биологически-активных добавок, а также некоторых медикаментов.

Современным уникальным оборудованием и новыми технологиями экстракции биоресурсов (морских водорослей и хвои) располагает САФУ. При этом, как было отмечено, это оборудование сегодня используется на 20–30 %. А значит, подчеркнул Виктор Иконников, его можно использовать в цепочке взаимодействия участников кластера.

Участники совещания также обсудили другой немаловажный момент: востребованность продукции кластера. Сегодня необходимо качественное маркетинговое исследование. Эту задачу взяла на себя Корпорация развития Архангельской области.

Подводя итог совещания, Виктор Иконников обозначил первостепенные задачи на ближайшее будущее:

  • провести мониторинг ресурсов, имеющихся у участников кластера;
  • спроектировать схему взаимодействия участников;
  • определить инструменты государственной поддержки. 

Для оперативного решения всех возникающих вопросов было предложено проводить такие совещания в регулярном режиме.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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