Ломоносовские чтения дадут старт юбилейным торжествам в честь 80-летия области

46-е Ломоносовские чтения пройдут в Архангельской области с 16 по 18 ноября 2017 года. Тема форума приурочена к 80-летию образования родного края и звучит так: «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи».

Об этом рассказали на совместном заседании оргкомитета по подготовке и проведению чтений и правления Ломоносовского фонда, которое состоялось в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом».

Как сообщила директор межрегионального Ломоносовского фонда Галина Добрунова, на чтения приглашены делегации института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН во главе с директором, избранным президентом Ломоносовского фонда Константином Лобановым, государственного академического университета гуманитарных наук, института океанологии РАН, другие почётные гости.

В Архангельске основные мероприятия состоятся 16 ноября. По традиции в рамках пленарного заседания, которое пройдет в театре драмы, состоится торжественное награждение победителей конкурса на соискание премии имени М.В. Ломоносова.

Правительство Архангельской области учредило четыре премии по 100 тысяч рублей каждая. Ещё две – молодым учёным в размере 50 тысяч рублей –учреждает администрация города Архангельска.

На конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова уже поступили первые работы из Архангельска, Новодвинска и Котласа. Приём заявок продлится до 15 октября.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, не должен остаться без внимания и день рождения Михаила Ломоносова.

19 ноября пройдут торжественные митинги с возложением цветов к памятникам великому учёному. Ломоносовские чтения «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи» станут началом празднования 80-летия Архангельской области.

— Ломоносовские чтения дадут старт мероприятиям, которые завершатся в декабре Ломоносовской ассамблеей. В рамках ассамблеи будут представлены итоговые достижения ведущих предприятий и учреждений социальной сферы региона, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области