Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Ломоносовские чтения дадут старт юбилейным торжествам в честь 80-летия области

22 сентября 9:30 80-летие Архангельской области События

46-е Ломоносовские чтения пройдут в Архангельской области с 16 по 18 ноября 2017 года. Тема форума приурочена к 80-летию образования родного края и звучит так: «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи».

Об этом рассказали на совместном заседании оргкомитета по подготовке и проведению чтений и правления Ломоносовского фонда, которое состоялось в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом».

Как сообщила директор межрегионального Ломоносовского фонда Галина Добрунова, на чтения приглашены делегации института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН во главе с директором, избранным президентом Ломоносовского фонда Константином Лобановым, государственного академического университета гуманитарных наук, института океанологии РАН, другие почётные гости.

В Архангельске основные мероприятия состоятся 16 ноября. По традиции в рамках пленарного заседания, которое пройдет в театре драмы, состоится торжественное награждение победителей конкурса на соискание премии имени М.В. Ломоносова.

Правительство Архангельской области учредило четыре премии по 100 тысяч рублей каждая. Ещё две – молодым учёным в размере 50 тысяч рублей –учреждает администрация города Архангельска.

На конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова уже поступили первые работы из Архангельска, Новодвинска и Котласа. Приём заявок продлится до 15 октября.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, не должен остаться без внимания и день рождения Михаила Ломоносова.

19 ноября пройдут торжественные митинги с возложением цветов к памятникам великому учёному. Ломоносовские чтения «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи» станут началом празднования 80-летия Архангельской области.

— Ломоносовские чтения дадут старт мероприятиям, которые завершатся в декабре Ломоносовской ассамблеей. В рамках ассамблеи будут представлены итоговые достижения ведущих предприятий и учреждений социальной сферы региона, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

22 сентября

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

21 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям рас­ска­зали об осо­бен­ност­ях веде­ния биз­неса в пище­вой отрасли

21 сентября

Архан­гельск при­со­еди­нит­ся к Все­рос­сийско­му дню ходьбы

21 сентября

Деле­га­ция Китая обсужда­ет в Архан­гель­ске воз­мож­нос­ти органи­за­ции аркти­чес­ких туров

21 сентября

Поморье и Нор­ве­гия: сох­ра­няя тра­ди­ции и откры­вая новые грани сот­рудни­чес­тва

21 сентября

Куль­тур­ная про­грамма Мар­гари­тин­ки: от народ­ных мас­те­ров до камер­ных концертов

21 сентября

Феде­раль­ная суб­си­дия на обес­пече­ние дос­туп­ной среды на спор­тивных объек­тах уве­ли­че­на на треть

20 сентября

«Талис­ман» вновь объе­ди­нит твор­чес­кие кол­лекти­вы сту­дот­ря­дов Поморья

20 сентября

При­ходи на Мар­гари­тин­ку и регист­ри­руй­ся в ЕСИА!

20 сентября

В Архан­гель­ске стар­то­вал про­ект по про­фил­ак­тике суп­руж­ес­ких разводов

20 сентября

Про­блемы этнокуль­тур­ной интегра­ции – в откры­той дискуссии

20 сентября

Спе­циаль­ная Олим­пи­ада стар­това­ла в Архан­гель­ске

20 сентября

Нель­зя про­пус­тить: крат­кий обзор глав­ных меро­прия­тий дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ской ярмарки

19 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: экспе­рты обсу­дят раз­ви­тие про­из­водст­вен­но-лог­ис­тич­ес­кой инфраст­рук­туры

19 сентября

Новый образ меж­наци­ональ­ной Рос­сии: объе­ди­няя уси­лия влас­ти, СМИ и общест­вен­ности

19 сентября

Ста­нис­лав Куз­не­цов завое­вал восемь золо­тых меда­лей на Кубке Рос­сии по стрель­бе из арбалета

19 сентября

Про­мыш­лен­ная коопер­ация и раз­ви­тие клас­те­ров – в фоку­се вни­ма­ния феде­раль­ных экспертов

18 сентября

Рабо­та на опе­ре­же­ние: в Поморье про­хо­дит месяч­ник безо­пас­ности быто­вого газа

18 сентября

«Мост» в нор­маль­ную жизнь для людей с мен­таль­ными осо­бен­ностя­ми

Похожие новости

22 сентября Общество

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

18 сентября Культура

Поморье напи­шет крае­вед­чес­кий диктант

18 сентября Экономика

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

15 сентября Общество

Брен­ды Архан­гель­ской области предс­та­вят на фото­выс­тавке к 80-ле­тию род­ного края

12 сентября Промышленность

В Поморье наг­ради­ли пере­дови­ков лес­ной отрасли

12 сентября Культура

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Культура

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

8 сентября Общество

На старт «Крос­са нации» в Архан­гель­ской области вый­дут более деся­ти тысяч человек

5 сентября Общество

Твор­чество мно­го­на­ци­ональ­ной Рос­сии предс­та­вят на фору­ме «Бел­ко­мур»

30 августа Общество

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей и меце­на­тов Архан­гель­ской области наг­ра­дят в конце года

28 августа Общество

В Архан­гель­ске горо­жа­нам подари­ли более 1000 кедров

21 августа Общество

МФЦ приг­лаша­ет юных севе­рян на твор­чес­кий кон­курс к 80-ле­тию Архан­гель­ской области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия