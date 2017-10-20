Автобусные перевозки и продажу алкоголя обсудят на экспертном совете при бизнес-уполномоченном

24 октября в 14:30 в правительстве региона (пр. Троицкий, д. 49, каб. 146) состоится заседание экспертного совета при уполномоченном при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

На повестке дня – обсуждение нормативных правовых актов об установлении дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции и об организации автомобильного транспортного обслуживания северян.

В работе заседания примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Архангельской области, региональные парламентарии, представители прокуратуры, а также предприниматели и эксперты.

Экспертный совет является публичной площадкой для проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Архангельской области.

Участники заседания обсудят отчёт об оценке фактического воздействия постановления правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области».

Также состоится публичное обсуждение отчёта об оценке фактического воздействия областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области».

С повесткой заседания можно ознакомиться здесь.

Приглашаются представители средств массовой информации.

В 14:15 запланирован пресс-подход.

Аккредитация по телефону: +7 911 585-64-59 (Дарья Ильенкова).

Пресс-служба уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей