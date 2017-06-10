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Игорь Орлов:
«У Котласа – яркая история и достойное будущее!»

10 июня 16:15 Котлас

С юбилейной презентации Котласа начался координационный совет глав муниципальных образований, проведение которого было приурочено к празднованию 100-летия города. В заседании приняли участие члены Совета Федерации от Архангельской области Людмила Кононова и Виктор Павленко и депутаты Государственной Думы Ольга Епифанова и Андрей Палкин.

Впервые в письменных источниках Котлас упоминается в 1573 году. В течение многих столетий он оставался в тени Великого Устюга и Сольвычегодска, но ситуация изменилась со строительством железной дороги, которая была протянута до пристани Котлас по указу императора Николая Второго.

Официальный статус Котлас получил 3 июня 1017 года, когда Временное правительство приняло постановление о преобразовании посёлка при железнодорожной станции Котлас в город.

Сегодня это крупный промышленный и транспортный центр юга области, третий по значению город Поморья. Большое значение для развития муниципального образования и всего региона сыграло открытие в 2001 году автомобильного моста, который связал север Поморья с центральными регионами России.

Сегодня, по словам главы Котласа Андрея Бральнина, город является одним из лидеров массового жилищного строительства на Северо-Западе. В 2016 году было введено в строй 63 тысячи квадратных метров жилья. Ведётся активное дорожное строительство, в том числе – Восточного шоссе, которое позволит пустить большегрузный транспорт в обход города.

В 2014 году благодаря поддержке регионального правительства возобновил работу местный аэропорт, а в 2016 года — Котласская птицефабрика. За последние годы в городе открыто три детских сада, отремонтирован акушерско- гинекологический центр. В этом году здесь открыт центр женского здоровья, позволяющий выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. 

 К 100-летнему юбилею в городе открылись новые объекты городской среды — культурно-развлекательный комплекс «Двинопарк», театральный сквер у драматического театра и бульвар искусств у городского дворца культуры. 

— Сегодня Котлас играет значимую роль в развитии юга области, а по некоторым направлениям, например, строительству жилья, является примером для других муниципалитетов, – отметил Игорь Орлов. – У Котласа яркая история и, уверен, достойное будущее!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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