Среди библиотек Поморья состоится конкурс на лучший проект по правовому просвещению

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова объявила о проведении с 15 февраля конкурса среди библиотек региона на лучший проект по правовому просвещению жителей.

Мероприятие приурочено к 20-летию государственного института правозащиты. Отметим, что в 1997 году Архангельская область стала одним из первых регионов России, где начал работать уполномоченный по правам человека.

Любовь Анисимова уверена, что одним из важнейших направлений её работы было и остаётся правовое просвещение жителей: люди должны знать свои законные права и способы их защиты.

В рамках проекта «Дни правовой информации» главными площадками, на которых северяне имеют возможность получить самую актуальную правовую и социально значимую информацию, стали библиотеки региона.

Конкурс призван выявить лучший опыт библиотек в деле правового просвещения. Познакомиться с положением можно на официальном сайте уполномоченного.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области