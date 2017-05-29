Глава Поморья высоко оценил результаты Дней Архангельской области в Совете Федерации. «Это знаковое событие, безусловно, оставит свой след в истории региона», – отметил Игорь Орлов.

— Наша область была достойно представлена в верхней палате российского парламента, – подчеркнул губернатор в ходе еженедельного оперативного совещания. – Более того, и сенаторы, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с большим вниманием отнеслись к предложениям и вопросам, поставленным Архангельской областью, как в рамках работы профильных комитетов, так и в ходе пленарного заседания, что только подтверждает важность и полезность подобных мероприятий.

Вместе с тем, отметил губернатор, работа, начатая в Совете Федерации, ещё не закончена.

— У нас есть три недели для доработки проекта итогового постановления, – сказал Игорь Орлов. – Поэтому предстоит еще потрудиться.

Напомним, что по итогам «Часа субъекта» в рамках пленарного заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила представителю Правительства России в верхней палате парламента с должным вниманием подойти к предложениям Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области