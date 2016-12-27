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Итоги-2016: 96 процентов северян могут смотреть цифровое телевидение

27 декабря 15:00 Итоги года 2016 Информация и связь

С вводом в строй передатчика в поселке Тайга Пинежского района, которое состоялось 26 декабря, завершено строительство сети цифрового эфирного вещания в Архангельской области.

Все 75 передатчиков действуют, доложили председателю правительства Архангельской области Алексею Алсуфьеву представитель РТРС Юрий Скобелев и директор Архангельского ОРТПЦ Мансур Салахутдинов.

Таким образом, 96 процентов населения региона получили возможность смотреть цифровое телевидение. В крупных населённых пунктах зрителям уже доступны 20 цифровых каналов, входящих в так называемые первый и второй мультиплексы. Для жителей небольших поселений пока транслируется 10 каналов (первый мультиплекс), остальные будут подключать до конца 2018 года.

Как пояснил Мансур Салахутдинов, одна из главных задач связистов на 2017 год – обеспечение технической возможности вставок местных информационных и рекламных передач в программы первого мультиплекса.

В настоящее время уже заключен договор на разработку проекта волоконно-оптической линии (ВОЛС), которая свяжет центр Архангельска с передатчиком, установленным в Приморском районе.

— Актуальной остается задача обеспечения телевизионным сигналом малых деревень и сёл Архангельской области, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – В первом полугодии 2017 года необходимо разработать план мероприятий по реализации этой задачи.

На особом контроле правительства региона – обеспечение цифровым телевидением поселка Соловецкий. Как отметил Алексей Алсуфьев, областные власти готовы оказать связистам необходимое содействие в решении этого вопроса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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